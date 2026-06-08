Смолов объяснил, почему снова ходит в «Кофеманию»

Экс-форвард сборной России Федор Смолов не отказался от посещения «Кофемании» на Большой Никитской после прошлогоднего скандала.

Осенью в отношении футболиста было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

28 мая 2025 года он на летней веранде «Кофемании» в ходе конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо.

Ему грозило до трех лет лишения свободы. Дело закрыли в связи с примирением сторон.

– Видели ваше фото с Хабибом и Исламом Махачевым с подписью: «Теперь чо, «Кофемания»?! Получается отпустили всю эту историю, раз уже иронизируете на этот счeт?

– Конечно, отпустил. Потому что со стороны правоохранительных органов процесс закончился. Поэтому, конечно, уже отпустил эту историю.

– В «Кофеманию» теперь не ходите?

– Хожу, хожу.