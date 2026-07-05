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36-летний Смолов честно высказался о своем будущем

Вчера, 13:28
9

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов еще не определился, будет ли он продолжать профессиональную карьеру.

«Сложно точно сказать, осталось ли у меня желание играть профессионально. Карьеру я пока не завершал, но и контракта с каким-то клубом у меня нет.

Естественно, уже задумывался о том, что это может быть конец профессиональной карьеры. Иначе я бы продолжал искать новый клуб и нашел бы его.

Последнее предложение из профессионального футбола? В начале мая ко мне обращался главный тренер одной команды РПЛ. Не могу сказать, какой именно.

Он интересовался, не хочу ли я вернуться. Как видите, я все еще без контракта», – сказал Смолов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Комментарии (9)
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1783248120
...благополучного безделья я снова чувствую покров.
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Цугундeр
1783250609
И, может быть, если бы не в заблёванном худи Ты выходишь на улицу в грязном, увы. У тебя не берут автографы люди И играешь ты хуже, чем Бабаев Ульви.. Но так и не состоишь ни в одной главной партии, Не выдвигался в госдуру, панёнкой не забивал И в Кофемании нету оплаты по карте.. .. "Но задёрнуты шторы и разложен диван.."
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Garrincha58
1783254910
Да ты уже давно закончил, как только в кафешку сходил
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Император Бомжей
1783255599
Его Балалайкин звал в Балтику в интервью!))
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алдан2014
1783260361
Думал ,что скажет партак набить на попе.Во бы новость была,болотные бы кучу сообщений написали и слюнями бы текли. Ау кыс кыс
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