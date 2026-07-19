Смолов поставил 1,5 миллиона рублей на финал ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов сделал ставку на финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.
Он поставил 1,5 миллиона рублей на победу Аргентины. Коэффициент – 2,23.
«Кто, если не я, поможет Дрейку закончить лузстрик», – написал Смолов.
Ранее Дрейк поставил 1,5 миллиона долларов на победу Аргентины в основное время. Канадский рэпер известен тем, что его прогнозы не сбываются.
- Финал пройдет сегодня, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.
- Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Источник: телеграм-канал Федора Смолова