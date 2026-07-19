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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Смолов поставил 1,5 миллиона рублей на финал ЧМ-2026

Вчера, 21:28
5

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов сделал ставку на финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

Он поставил 1,5 миллиона рублей на победу Аргентины. Коэффициент – 2,23.

«Кто, если не я, поможет Дрейку закончить лузстрик», – написал Смолов.

Ранее Дрейк поставил 1,5 миллиона долларов на победу Аргентины в основное время. Канадский рэпер известен тем, что его прогнозы не сбываются.

  • Финал пройдет сегодня, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.
  • Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: телеграм-канал Федора Смолова
Чемпионат мира Аргентина Испания Смолов Федор
Комментарии (5)
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Интерес
1784487417
А все выигранные бабосы вложит в СВО,уверен в этом.
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alefreddy
1784489161
по мне он проиграет Испания сильнее
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zlobny_zenitos
1784504269
Идиотизм...
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Чилим.
1784510495
так им и надо...
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Oldtrafford83
1784523426
Брат Дрейка, такой же идиот в плане ставок)
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