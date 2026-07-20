Аршавин обвинил Месси в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин считает, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси виноват в поражении от Испании в финале чемпионата мира-2026.

«Игра у Месси не удалась, до него мяч не доводился. Понятно, что он не мог спускаться за мячом, копил силы на концовку. Но в конце концов он подвел команду, потому что аргентинцам пришлось обороняться вдевятером [после удаления Фернандеса].

Вдевятером трудно оборонятся против любой команды, а тем более сборной Испании. Мне кажется это было ключевым фактором, поэтому Испания и дожала. Казалось, что сборная Аргентины рассчитывает на серию пенальти», – сказал Аршавин.