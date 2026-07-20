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Аршавин обвинил Месси в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026

Сегодня, 05:34
13

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин считает, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси виноват в поражении от Испании в финале чемпионата мира-2026.

«Игра у Месси не удалась, до него мяч не доводился. Понятно, что он не мог спускаться за мячом, копил силы на концовку. Но в конце концов он подвел команду, потому что аргентинцам пришлось обороняться вдевятером [после удаления Фернандеса].

Вдевятером трудно оборонятся против любой команды, а тем более сборной Испании. Мне кажется это было ключевым фактором, поэтому Испания и дожала. Казалось, что сборная Аргентины рассчитывает на серию пенальти», – сказал Аршавин.

  • Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
  • Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
  • Аргентина не смогла защитить титул чемпионов мира.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Аргентина Испания Аршавин Андрей Месси Лионель
Комментарии (13)
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Бумбраш
1784515150
Чипсавин, всё что тебе кажется это твои проблемы
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нейтральныйкакникто
1784526902
Первый(обсиратель Месси)-ПОШЁЛ!!!!))) Разве не видно было раньше, что без Месси Аргентина никакая!???!
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Давид59
1784528340
Да, это бросалось в глаза. Месси явно не хватало сил прессинговать. Но я бы вину переложил на тренера Аргентины. Ситуация чем-то напомнила пешехода Рональду.
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Psih86
1784528353
Себя бы лучше вспомнил ... Человек в 39 команду до финала довёл...
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k611
1784528401
Нашёл крайнего, подвел команду в первую очередь удаленный игрок (уже имея жёлтую карточку нафига так нужно было играть).
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Из Твери Леха
1784528528
Не удивлюсь если там надавили на тренера, сказав что Месси менять нельзя. Весь чемпионат, все рейтинги и бабки на нём держутся типа.
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Феликс Михайлов
1784531608
Эту Испанию даже два Месси не остановили бы.
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Fin035
1784537902
Комментарий удален пользователем
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Fin035
1784537967
Подлый и мелкий человечешка всегда покажет свое истинное лицо и только он может в чем то обвинить Месси.
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Good_win_ФКСМ
1784538218
не чмошнику шавке со своими "ваши ожидания - ваши проблемы" начинать тут пискляво умничать и псевдо-экспертно философствовать... лучше бы алименты на детей вовремя платил...
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