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Черданцев: «Месси довел среднюю команду до финала»

Сегодня, 09:23
9

Комментатор Георгий Черданцев считает, что у сборной Аргентины на ЧМ-2026 были очень средние игроки вокруг форварда Лионеля Месси.

«Думаю, Месси после матча смотрел на стадион чемпионата мира и думал: «Неужели это в последний раз?» Месси провел великий турнир на ЧМ‑2026. Очень среднюю команду он довел до финала.

Вокруг Месси в сборной Аргентины очень средние игроки. Будь они сильнее, им было было бы легче, в том числе, на предыдущих стадиях чемпионата мира‑2026. И я не понимаю, как в такой команде Лаутаро Мартинес может не выходить на поле в финале чемпионата мира», – сказал Черданцев.

  • Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1 в финале ЧМ-2026.
  • 39‑летний нападающий Лионель Месси в 8 матчах на турнире забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Аргентина Испания Месси Лионель Черданцев Георгий
Комментарии (9)
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baggio80
1784530440
🤣🤣🤣
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ТяжелаяАртиллерия
1784532717
Наконец то закончился ЧМ. Теперь будем наблюдать за неяркими победами Зенита и за более ярким цирком в спартаке.
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гууд
1784533783
Деньги довели месси до финала, катарцы походу зарядили столько что хватило на 2 финала, но без кубка второй...
Ответить
Красногорск_Фан
1784535634
Турнирная сетка и судейки довели.
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САДЫЧОК
1784536973
Чердак с поехавшим чердаком. Один Эмилиано чего стоит, а МакАлистер, де Поль, Альварез ? Месси очень хороший футболист, но далеко не лучший. Его минусы очевидны- пешеход более 5 км пешком за матч, вообще не возвращается и команда вынуждена за него отрабатывать в оборонительных действиях.Но самый важный минус - это формирование состава из друзей Месси. Смешно было видеть как этого пешехода приобнял испанец и тут же штрафной, и в тоже время чуть не оторвали ного Дани Ольмо и ничего!
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Давид59
1784539752
Да, странно. Главный герой прошлой игры скамейку полировал. Что-то тренер тормознул
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Император 1
1784540608
Судьи, а не Месси
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Из Твери Леха
1784542536
Средняя команда выиграла отбор КОМНЕБОЛ с запасом? Явно лучшая команда южной америки. А как лучшая команда Юж. Америки может быть средней? Хоть они ничего и не создали в атаке в финале, но в обороне играли шикарно, даже автобусом это не назову, это просто классная и организованная защита с оправданными почти во всех случаях фолами и желтыми карточками.
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