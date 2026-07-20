Черданцев: «Месси довел среднюю команду до финала»

Комментатор Георгий Черданцев считает, что у сборной Аргентины на ЧМ-2026 были очень средние игроки вокруг форварда Лионеля Месси.

«Думаю, Месси после матча смотрел на стадион чемпионата мира и думал: «Неужели это в последний раз?» Месси провел великий турнир на ЧМ‑2026. Очень среднюю команду он довел до финала.

Вокруг Месси в сборной Аргентины очень средние игроки. Будь они сильнее, им было было бы легче, в том числе, на предыдущих стадиях чемпионата мира‑2026. И я не понимаю, как в такой команде Лаутаро Мартинес может не выходить на поле в финале чемпионата мира», – сказал Черданцев.

Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1 в финале ЧМ-2026.

39‑летний нападающий Лионель Месси в 8 матчах на турнире забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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