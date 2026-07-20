Месси не полетел в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026

Сборная Аргентины вылетела из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес после поражения в финале чемпионата мира-2026 от Испании (0:1), однако на борту находятся не все футболисты команды.

Самолет с аргентинской делегацией отправился рано утром в понедельник и прибудет в столицу Аргентины около 17:00 по местному времени. Никаких торжественных мероприятий и каравана не запланировано.

В Буэнос-Айрес летят 16 игроков: Эмилиано Мартинес, Лисандро Мартинес, Маркос Сенеси, Факундо Медина, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Гонсало Монтиель, Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Валентин Барко, Эсекьель Паласиос, Джовани Ло Чельсо, Нико Гонсалес, Тиаго Алмада, Джулиано Симеоне и Хосе Мануэль Лопес.

Еще десять футболистов отправились напрямую в свои клубы. Лионель Месси и Родриго Де Пауль остались в США, где выступают в МЛС.

Остальные – Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Херонимо Рульи, Нико Пас, Кристиан Ромеро, Науэль Молина и Хуан Муссо – вылетели в Европу.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) опубликовала заявление, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку на турнире.

«Некоторые футболисты отправятся прямо из США в разные пункты назначения, чтобы присоединиться к своим клубам или начать период отдыха. При этом часть делегации, включающая игроков, тренерский штаб и сотрудников, вернется в Аргентину завтра, ориентировочное время прибытия – около 17:00.

Каждый футболист чувствовал эту поддержку на поле, и каждый член делегации испытал гордость, представляя народ, который никогда не переставал верить и поддерживать. Итоговый результат не позволил осуществить мечту о втором чемпионстве подряд, но укрепил связь, которая выходит за рамки любого результата», – написали в AFA.