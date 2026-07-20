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Трамп оценил игру команд в финале ЧМ-2026

Сегодня, 15:16
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Президент США Дональд Трамп высказался о финале ЧМ-2026 Испания – Аргентина (1:0).

«Думаю, что обе команды играли хорошо. Сказал бы, что Испания выглядела получше. Но обе команды добрались до финала. Поэтому было очень интересно. Показалось, что Испания доминировала, но это был близкий матч. Это было здорово, отличное мероприятие», – сказал Трамп.

  • Единственный гол в финале забил Ферран Торрес на 106-й минуте.
  • У Аргентины на 90+3-й минуте за вторую желтую карточку удалили полузащитника Энцо Фернандеса.
  • ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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Источник: страница Rapid Response 47 в соцсети X
Чемпионат мира Аргентина Испания
Комментарии (2)
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Max-Min-vkontakte
1784552946
а вот и ещё один кандидат на должность эксперта на матч тв
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val69
1784555024
Главное это мероприятие... А, футбол? Да, я в нём нихрена не понимаю...
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