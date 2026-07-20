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Экс-зенитовец играл на ЧМ-2026 с трещиной в ребре

Вчера, 22:05
5

Леандро Паредес, полузащитник «Боки Хуниорс», провел три последних матча чемпионата мира-2026 с трещиной в ребре.

Об этом рассказал журналист Мартин Аревало уже после поражения сборной Аргентины от Испании в финале турнира (0:1 в дополнительное время).

Паредес начинал ЧМ-2026 на скамейке запасных, но выходами на замену завоевал место в основе к матчам плей-офф. На решающую игру главный тренер Лионель Скалони не включил его в стартовый состав именно из-за повреждения. Полузащитник все же появился на поле в перерыве и отыграл весь оставшийся отрезок встречи.

По данным Аревало, Паредес травмировался перед игрой со Швейцарией и затем выходил с трещиной ребра также против Англии и Испании. Ни в одном из этих матчей он не смог провести на поле все 90 минут. В отдельные дни футболисту было трудно дышать из-за боли.

Тренерский и медицинский штабы сборной Аргентины, а также сам Паредес договорились не разглашать информацию о травме до окончания турнира – чтобы соперники не пытались наносить удары в поврежденную зону.

  • Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.
  • Решающий матч состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде.
  • Сразу после финального свистка аргентинские футболисты устроили потасовку. ФИФА планирует провести расследование в отношении южноамериканской команды.

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Источник: MSN
Чемпионат мира Аргентина. Примера Бока Хуниорс Аргентина Паредес Леандро
Комментарии (5)
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рылы
1784575210
он там какому-то испанцу навалял после матча. жаль, что не нестриженной кукурылье.
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Айболид
1784576380
эт что , вот тута многие из свиносекты , с двумя трещинами по жизни существуют . одна у них на башке ,а другая между ног .
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