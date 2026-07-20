Экс-зенитовец играл на ЧМ-2026 с трещиной в ребре

Леандро Паредес, полузащитник «Боки Хуниорс», провел три последних матча чемпионата мира-2026 с трещиной в ребре.

Об этом рассказал журналист Мартин Аревало уже после поражения сборной Аргентины от Испании в финале турнира (0:1 в дополнительное время).

Паредес начинал ЧМ-2026 на скамейке запасных, но выходами на замену завоевал место в основе к матчам плей-офф. На решающую игру главный тренер Лионель Скалони не включил его в стартовый состав именно из-за повреждения. Полузащитник все же появился на поле в перерыве и отыграл весь оставшийся отрезок встречи.

По данным Аревало, Паредес травмировался перед игрой со Швейцарией и затем выходил с трещиной ребра также против Англии и Испании. Ни в одном из этих матчей он не смог провести на поле все 90 минут. В отдельные дни футболисту было трудно дышать из-за боли.

Тренерский и медицинский штабы сборной Аргентины, а также сам Паредес договорились не разглашать информацию о травме до окончания турнира – чтобы соперники не пытались наносить удары в поврежденную зону.