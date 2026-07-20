Мостовой прокомментировал странное поведение Трампа после финала ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о поведении президента США Дональда Трампа.

Накануне после финала ЧМ-2026 Трамп отказался уходить с чемпионского подиума сборной Испании, когда она праздновала трофей.

«Это круто. Мы знаем, что Трамп отличается своим поведением. Зато сейчас весь мир об этом говорит! Отойди он в сторону – ничего бы не было.

Я бы на его месте тоже остался на фотографию с чемпионами мира. Многие хотят испытать эту минуту славы. Потом те же испанцы будут говорить, что с ними президент США стоял радовался!» – сказал Мостовой.