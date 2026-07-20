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Скалони сделал заявление о своем будущем в сборной Аргентины

Сегодня, 12:29
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после поражения в финале ЧМ-2026 от Испании (0:1) допустил, что покинет национальную команду.

«Продолжу работать до декабря, а после этого, конечно же, поговорю с президентом [Ассоциации футбола Аргентины (AFA)]. Наверное, идея в том, чтобы сделать паузу и перевести дух.

Мне очень приятно находиться здесь [на этом посту], горжусь этим. До декабря, если президент захочет, я буду здесь, а потом, как я уже сказал, будет сложно, потому что ситуация может измениться, и это справедливо. После декабря я, вероятно, покину пост. Посмотрим.

Я благодарен президенту [AFA] за то, что он назначил меня на пост, о котором все мечтают. Мы старались изо всех сил. Думаю, мне нужно время, чтобы все обдумать.

Это замечательная работа. Я никогда в жизни не думал, что мы окажемся здесь. Чтобы двигаться дальше, нужно многое сделать: перезагрузить, обновить команду – это сложно. Я отработаю контракт, а дальше будет видно», – сказал Скалони.

Говоря о поражении от Испании, он добавил: «У нас были травмы на ключевых позициях, которых мы совсем не ожидали. Усталость была огромной, футболисты отдали последние силы».

  • Срок контракта Скалони с AFA рассчитан до 31 декабря 2026 года.
  • 48-летний специалист возглавляет национальную команду с августа 2018 года.

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Источник: Mundo Albiceleste
Чемпионат мира Аргентина Испания Скалони Лионель
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1784542119
Это не тренер, просто рупор Месси, который собрал друзей в сборную - а не сильнейших футболистов. Все видели, как в паузе Месси сделал замены , а не этот горе тренер Скалонне.
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ТяжелаяАртиллерия
1784543669
Всем плевать.
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