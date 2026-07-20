В Испании погибли люди в ходе празднований победы на ЧМ-2026

Два человека погибли и более 80 пострадали во время уличных празднований победы сборной Испании на чемпионате мира-2026.

В одном только Мадриде в больницы попали 36 человек, еще 29 пострадавших доставили в клиники Барселоны. Полиция испанской столицы задержала как минимум 12 человек: пятерых – за преступления на почве ненависти после драки в баре, еще по одному – за беспорядки.

Трагедии произошли в разных регионах страны. В Сьюдад-Родриго (провинция Саламанка) обрушился городской фонтан – погиб 13-летний подросток, еще один несовершеннолетний получил перелом ноги и был госпитализирован. В Толедо у 20-летнего молодого человека во время просмотра матча случились судороги, он умер на месте.

В Сесенье 19-летний парень попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения с холодным оружием. В Памплоне группа людей в капюшонах, вооруженных палками и дубинками, напала на военных, которые смотрели матч в баре. Пострадали шесть человек, трое из них – военнослужащие.