Руни – о поведении Месси в финале ЧМ-2026: «Было грустно это видеть»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о действиях форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в финале ЧМ-2026 Испания – Аргентина (1:0).

После удаления хавбека аргентинцев Энцо Фернандеса на 93-й минуте, пока испанцу Пау Кубарси оказывали медпомощь, его партнер по команде защитник Марк Кукурелья подошел к Месси и что-то произнес, прикрыв рот рукой.

Месси сигнализировал главному арбитру Славко Винчичу, что Кукурелья прикрыл рот во время разговора с ним. Он поднял руку и начал требовать у арбитра удаления испанца. Кукурелья в этот момент пытался остановить Лионеля. В итоге судья не стал удалять защитника сборной Испании.

«Это отчаяние. Аргентина так играет, знаем, что они так делают. Хочется хорошего спортивного поведения, и было грустно видеть, как Месси так себя ведет», – сказал Руни.

Единственный гол в финале забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

39-летний Месси в 8 матчах на ЧМ-2026 забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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