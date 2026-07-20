Родри прокомментировал выигрыш «Золотого мяча» лучшему футболисту ЧМ-2026

Полузащитик сборной Испании Родри высказался о получении «Золотого мяча» ЧМ-2026 как лучшему игроку турнира.

«Они видят, что игрок, достигший вершин успеха и упавший в пучину отчаяния, благодаря упорному труду в итоге получает вознаграждение. Я пример преодоления трудностей. Многие меня не знают, но я чувствовал поддержку и любовь людей в Испании», – сказал Родри.

В этом сезоне игрок «Манчестер Сити» несколько раз получал травмы.

В финале ЧМ‑2026 Испания победила Аргентину со счетом 1:0.

30-летний Родри провел на турнире 8 матчей без результативных действий. В финале он был заменен на 99-й минуте при счете 0:0.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе