Стало известно, из-за чего началась драка после финала ЧМ-2026

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил рукой пробегавшего мимо него капитана сборной Испании Родри сразу после финального свистка в решающем матче ЧМ-2026.

Полузащитник «Манчестер Сити» остановился и подошел к аргентинцу, между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе Леандро Паредес.

Именно он стал одним из главных действующих лиц разгоревшегося конфликта: сначала схватил Эрика Гарсию за горло, а затем повалил Гави на газон.

После этого конфликтующих сумели разнять партнеры и представители команд.

Испания победила Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

Родри был признан лучшим игроком турнира.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе