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  • Стало известно, из-за чего началась драка после финала ЧМ-2026

Стало известно, из-за чего началась драка после финала ЧМ-2026

Сегодня, 11:33
11

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил рукой пробегавшего мимо него капитана сборной Испании Родри сразу после финального свистка в решающем матче ЧМ-2026.

Полузащитник «Манчестер Сити» остановился и подошел к аргентинцу, между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе Леандро Паредес.

Именно он стал одним из главных действующих лиц разгоревшегося конфликта: сначала схватил Эрика Гарсию за горло, а затем повалил Гави на газон.

После этого конфликтующих сумели разнять партнеры и представители команд.

  • Испания победила Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте.
  • Родри был признан лучшим игроком турнира.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: Спортс''
Чемпионат мира Аргентина Испания Паредес Леандро Родри Гарсия Эрик Молина Науэль Гави
Комментарии (11)
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Интерес
1784536633
Хоть что-то в этом вымороченном финале турнира им.Д.Трампа было интересным! А то вся возня расейских фанатов с бомбардира сводится к тому, кто "казёл"-Месси, или Роналду(Мбаппе...далее по списку).
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Давид59
1784538977
Тот самый случай, когда после драки машут кулаками
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...уефан
1784540271
...любой финал, как и любая свадьба, без драки - говно!...
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zigbert
1784540957
Паредес вообще был достоин удаления в этом матче. Всю игру грубо нарушал правила.
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Павелий
1784546244
Как был Паредасом, так им и остался!
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Mirak92
1784554343
Аргентина как бабы вели весь матч. Поделом проиграли. Повезло что не 5-0
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