Названы 5 показателей, по которым Родри превзошел всех остальных участников ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Родри завершил ЧМ-2026 лидером по нескольким статистическим показателям.
К ним относятся: касания мяча – 910; попытки передач – 811; завершенные передачи – 756; хавершенные передачи в финальную треть поля – 204; отборы – 26.
- Родри получил «Золотой мяч» ЧМ-2026 как лучший игрок турнира по версии ФИФА.
- 30-летний хавбек в 8 матчах не сделал ни одного результативного действия.
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Источник: страница Squawka в соцсети X