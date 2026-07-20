Слезы Месси после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать эмоций после поражения от Испании в финале чемпионата мира-2026.
39-летний футболист заплакал по окончании игры.
Месси отметился 12 результативными действиями на этом ЧМ. Он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
Аргентина не смогла защитить титул чемпионов мира.
- Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0.
- Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
- Испанцы выиграли чемпионат мира впервые с 2010 года.
Источник: «Бомбардир»