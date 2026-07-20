Слезы Месси после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать эмоций после поражения от Испании в финале чемпионата мира-2026.

39-летний футболист заплакал по окончании игры.

Месси отметился 12 результативными действиями на этом ЧМ. Он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Аргентина не смогла защитить титул чемпионов мира.