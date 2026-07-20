Скалони высказался о будущем Месси в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сказал, что нападающий Лионель Месси будет играть в национальной команде до тех пор, пока сам не решит уйти.

«Итак, ему сейчас 39 лет. Невероятно. Лично для меня нет ничего необычного. Мне было совершенно ясно, что он будет играть до тех пор, пока не решит [завершить карьеру], и что его окружение и все товарищи по команде поддержат его. И я уверен, я надеюсь, что все будут гордиться им, тем, чего он достиг, потому что он лучший футболист в истории», – сказал Скалони.

Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1 в финале ЧМ-2026.

39‑летний нападающий Лионель Месси в 8 матчах на турнире забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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