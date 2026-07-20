Аршавин определил лучшего игрока ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что лучшим игроком ЧМ-2026 был Лионель Месси.
– Месси – лучший игрок турнира, несмотря на слабый финал?
– На мой взгляд, да. Он и по статистике лучше, тащил свою команду весь турнир. Одному ему было тяжело и он не смог провести финал на достойном уровне. А у испанцев не было настолько яркого футболиста.
Было бы эпично. Если бы в 39 лет Месси стал лучшим игроком чемпионата мира, думаю, никто бы не расстроился.
- В финале ЧМ‑2026 Аргентина проигралааИспании со счетом 0:1.
- Лучшим футболистом турнира был признан полузащитник сборной Испании Родри, который провел на турнире 8 матчей без результативных действий.
- В активе 39‑летнего Месси 8 голов и 4 результативные передачи на ЧМ-2026.
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Источник: «Матч ТВ»