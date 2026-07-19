Семак назвал фаворита финала ЧМ-2026

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

«Две команды абсолютно заслуженно вышли в финал, нас ждет очень интересный матч. Сборная Испании показывает феноменальный результат с точки зрения игры в обороне – всего один пропущенный мяч. Аргентина показала нам свой характер, хотя на пути к финалу не так много было сильных команд. По сути, только последний матч был против именно гранда мирового футбола. Матчи достаточно непросто складывались для них, но они добрались до финала и полны решимости победить.

Будет очень интересный матч, я не берусь назвать фаворитов. Может быть, шансы у испанцев чуть‑чуть выше, но аргентинцы могут удивить», – сказал Семак.

Финал пройдет сегодня, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе