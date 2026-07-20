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  • Кахигао назвал решение судей в Суперкубке тотальным неуважением к «Спартаку»

Кахигао назвал решение судей в Суперкубке тотальным неуважением к «Спартаку»

Сегодня, 09:36
12

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о решении арбитра по выбору ворот для серии пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

«Начну с решения проводить серию у трибуны с зенитовскими болельщиками. С таким я сталкиваюсь первый раз в жизни. И это решение абсолютно противоречит правилам игры.

Ведь что случилось? На 93-й минуте, когда «Зенит» получил пенальти, а Соболев забил, он пошeл на сознательную провокацию спартаковской трибуны. Показывал жесты нашим болельщикам, что-то демонстративно кричал в их адрес. И после игры он буквально признал, что совершил такую ошибку. Но парадокс в том, что не он был наказан за ошибку, а мы.

На поле полетело несколько пластиковых бутылок, да. Но я хочу напомнить Российскому футбольному союзу, что в кубковой игре с «Зенитом» в Петербурге их болельщики тоже много что кидали в наших игроков. Вот только никаких подобных решений не было принято. И вот судья – это все слышали – в разговоре с нашим капитаном лишает нас шанса честно провести жеребьeвку, на какой половине поля будет проводиться серия пенальти!

Решение, в которое трудно поверить, оно от и до несправедливое. Вы видели реакцию капитана и футболистов. Это решение – тотальное неуважение к футбольному клубу «Спартак» Москва. Я уже говорил это ранее и повторю ещe раз. Не надо никаких привилегий. Не нужно ничего особенного. Мы просим уважать футбольный клуб «Спартак», – сказал Кахигао.

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.
  • Главным судьей матча был Евгений Буланов.

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Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кахигао Франсис
Комментарии (12)
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alefreddy
1784531055
против Мюллера и его РФС не попрешь-бесполезно
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oyabun
1784531843
Ну высказался Кахигао и что? Толку то! Надо было тогда же с поля уходить в знак несогласия, когда судьи сами нарушили правила футбольные. А так один раз не среагировали вовремя, теперь везде ноги об нас вытирать будут по указке пропитерских.
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nikosov86
1784532569
Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 14 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз сервис»». Гарантии!
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партизан84
1784532736
все это уже в пользу бедных. зенит не наиграл на чемпионство, не наиграл и на суперкубок, но имеем то что имеем. Играть просто надо до конца.
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...уефан
1784535741
...он очень уважал Штирлица, но ещё больше боялся Мюллера...
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andrei-sarap-yandex
1784536713
ГНИЛОЙ И БОЛЬНОЙ СПАРТАК.....надо было забить и не пропустить...СУДЬЯ будет забивать ЗА Спартак ????
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andrei-sarap-yandex
1784536930
СПАРТАК имел в виду сначала выручать кубок СПАРТАКу и не играть...больной СПАРТАК-надо забивать на поле а не плакать...СПАРТАК-НЫТИК РОССИЙСКОГО ФУТБОЛа...позор РФС ЗА ЛИМИТ....ИСПАНИЯ без лимита чемпионы
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Artemka444
1784538347
Будут плакать три года теперь как и всегда тока ноют и ноют
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Lenin26
1784541819
Это пипец,Спартак проиграл ,потому что трибуна за воротами была Зенитовская,а не ,потому что их защитник олень и не ,потому что Максименко не один 11-ти метровый не взял,кретинизм чистой воды!!!!!Ну да ладно,сколько раз писал про Спартак и ещё раз напишу "им хоть ссы в глаза,всё божья роса"
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