Кахигао назвал решение судей в Суперкубке тотальным неуважением к «Спартаку»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о решении арбитра по выбору ворот для серии пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

«Начну с решения проводить серию у трибуны с зенитовскими болельщиками. С таким я сталкиваюсь первый раз в жизни. И это решение абсолютно противоречит правилам игры.

Ведь что случилось? На 93-й минуте, когда «Зенит» получил пенальти, а Соболев забил, он пошeл на сознательную провокацию спартаковской трибуны. Показывал жесты нашим болельщикам, что-то демонстративно кричал в их адрес. И после игры он буквально признал, что совершил такую ошибку. Но парадокс в том, что не он был наказан за ошибку, а мы.

На поле полетело несколько пластиковых бутылок, да. Но я хочу напомнить Российскому футбольному союзу, что в кубковой игре с «Зенитом» в Петербурге их болельщики тоже много что кидали в наших игроков. Вот только никаких подобных решений не было принято. И вот судья – это все слышали – в разговоре с нашим капитаном лишает нас шанса честно провести жеребьeвку, на какой половине поля будет проводиться серия пенальти!

Решение, в которое трудно поверить, оно от и до несправедливое. Вы видели реакцию капитана и футболистов. Это решение – тотальное неуважение к футбольному клубу «Спартак» Москва. Я уже говорил это ранее и повторю ещe раз. Не надо никаких привилегий. Не нужно ничего особенного. Мы просим уважать футбольный клуб «Спартак», – сказал Кахигао.