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Мнение Черданцева о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»

Вчера, 16:53
9

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о скандале в суперкубковом матче «Зенита» и «Спартака».

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

«Единственный необъяснимый эпизод этого матча, по которому у меня есть большие вопросы: почему пенальти пробивали без жребия? Дали объяснение, что какие-то бутылки летели – я не увидел никаких бутылок. И это вопрос, который остается открытым.

Для меня это вообще нонсенс, что в подобного рода матчах императивно определяется, в какую сторону будут пробивать серию пенальти», – сказал Черданцев.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: «Советский спорт»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Черданцев Георгий
Комментарии (9)
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Цугундeр
1784469981
)) Жора, дай знак, если тебя похитили? Пукни два с половиной раза.)
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АЛЕКС 58
1784470181
Даже мюлеровский ...полиз признаёт коррупцию в нашем футболе
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...уефан
1784471350
...всё просто. Уже перестали держать "руки под пальтом", админресурс в открытую включился, не дожидаясь начала чемпионата...
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Триумфальный
1784479590
Да, надо было в москвабаде играть, без фанов Зенита, вот только тогда бы отсутствовали слёзы. А то ведь мало 75% стадиона им было, а к своей команде вопросов нету у них, и ведь ни одна душонка не пишет про удар Маркиньоса, судью даже к монитору не звали....
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