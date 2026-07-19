Мнение Черданцева о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о скандале в суперкубковом матче «Зенита» и «Спартака».

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

«Единственный необъяснимый эпизод этого матча, по которому у меня есть большие вопросы: почему пенальти пробивали без жребия? Дали объяснение, что какие-то бутылки летели – я не увидел никаких бутылок. И это вопрос, который остается открытым.

Для меня это вообще нонсенс, что в подобного рода матчах императивно определяется, в какую сторону будут пробивать серию пенальти», – сказал Черданцев.