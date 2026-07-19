Зенитовец Барриос ответил на вопрос о грязном поступке в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился эмоциями после суперкубкового матча против «Спартака».

«Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Сезон РПЛ стартует 24 июля.

– Ты сыграл в Суперкубке и выиграл его. Какие у тебя эмоции?

– Очень рад, что снова завоевал трофей для клуба, рад пополнить коллекцию. Эмоции смешанные, но в целом я доволен. Вчера отпраздновал с семьей, с ребятами, а сегодня уже будем думать о старте чемпионата.

– В сети завирусилось фото, где ты хватаешь Наиля Умярова за горло в потасовке с игроками «Спартака».

– Сейчас мы победили, мы счастливы. В дерби мы победили, в финале победили – и это все, что я хочу сказать.

Скриншот трансляции «Матч ТВ»