Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в эфире «Матч ТВ» высказался о своем поведении по ходу суперкубкового матча против «Спартака».

«Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Сезон РПЛ стартует 24 июля.

– Вот это момент: вы стоите с мячом напротив большой спартаковской трибуны. Понятно, что отношения с этой трибуной у вас сложные. Что это были за чувства?

– Великолепные чувства! Я недавно об этом сказал супруге, что тяжело описать чувства, когда ты забиваешь гол, – я не могу их описать. И когда ты бьешь пенальти... Бывает, что в каком-то моменте даже земля уходит из-под ног. Тем более 95-я минута – тем слаще гол.

– Здесь еще подтекст этих непростых отношений.

– Ну, чуть им подыграл. Они меня весь матч «любили», кричали. Я прекрасно понимаю. Но я тоже решил в ответ показать.

– Были эти жесты, после которых пошла стычка. Даже скамейки выбежали выяснять отношения.

– Если опять же быть объективным, я поступил неправильно – так нельзя делать. Из-за этого и произошла стычка. Но сами понимаете: «Зенит» – «Спартак», 95-я минута, пенальти, 1:1, эмоции зашкаливали.