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  • Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»

Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»

Сегодня, 15:31
14

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в эфире «Матч ТВ» высказался о своем поведении по ходу суперкубкового матча против «Спартака».

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

– Вот это момент: вы стоите с мячом напротив большой спартаковской трибуны. Понятно, что отношения с этой трибуной у вас сложные. Что это были за чувства?

– Великолепные чувства! Я недавно об этом сказал супруге, что тяжело описать чувства, когда ты забиваешь гол, – я не могу их описать. И когда ты бьешь пенальти... Бывает, что в каком-то моменте даже земля уходит из-под ног. Тем более 95-я минута – тем слаще гол.

– Здесь еще подтекст этих непростых отношений.

– Ну, чуть им подыграл. Они меня весь матч «любили», кричали. Я прекрасно понимаю. Но я тоже решил в ответ показать.

– Были эти жесты, после которых пошла стычка. Даже скамейки выбежали выяснять отношения.

– Если опять же быть объективным, я поступил неправильно – так нельзя делать. Из-за этого и произошла стычка. Но сами понимаете: «Зенит» – «Спартак», 95-я минута, пенальти, 1:1, эмоции зашкаливали.

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Источник: Спортс
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (14)
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ПалкоВводецъ007
1784464814
Хорошо он вдул свинарне. Я удовлетворён. Гыгыгы
Ответить
PUZIAKA
1784464838
Вдумайтесь, у него есть жена. Кто-то ложится с ним в постель. Добровольно. Дельфин и русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара.
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Semenycch
1784465184
Да все ты правильно сделал! Свинарне нужно было показать её место!
Ответить
Юбиляр
1784465516
Трибуны скандировавшие, что "Соболев-г а н д о н" оказались правы на все 100 !!!
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Snek
1784465566
В отличие от недалёких, он хотя бы понимает, что так делать нельзя.
Ответить
k611
1784466093
Да хрен с ним, слишком много внимания к этой персоне. Впереди финал ЧМ, есть что пообсуждать...
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anatolich72
1784468310
Впаять дискву зениту , отнять кубок, сам игрок сознался в организации беспорядка на трибунах
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momwig_
1784468770
Тут важно одно. Даже у его жены хватает мозгов спросить, зачем он делает то, что делает. Ну, каждый выбирает для себя. И его жена - тоже.
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NewLife
1784468899
Лечись😃
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