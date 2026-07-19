Глушенков высказался о потасовке в матче «Зенит» – «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал драку в суперкубковом матче со «Спартаком».

Футболисты устроили потасовку в концовке после гола Александра Соболева.

Форвард петербургской команды, сравняв счет с пенальти, повернулся спиной к сидящими за воротами болельщикам москвичей и показал номер на футболке.

– Команды не перегибали палку с точки зрения борьбы и эмоций на поле?

– Нет, вроде все нормально было.

– Что произошло в самой концовке?

– «Зенит» сначала сравнял счет, а потом победил (улыбается).

– А если говорить про концовку основного времени?

– Саша Соболев просто гол отпраздновал.