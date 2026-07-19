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  • Глушенков высказался о потасовке в матче «Зенит» – «Спартак»

Глушенков высказался о потасовке в матче «Зенит» – «Спартак»

Вчера, 18:23
8

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал драку в суперкубковом матче со «Спартаком».

  • Футболисты устроили потасовку в концовке после гола Александра Соболева.
  • Форвард петербургской команды, сравняв счет с пенальти, повернулся спиной к сидящими за воротами болельщикам москвичей и показал номер на футболке.

– Команды не перегибали палку с точки зрения борьбы и эмоций на поле?

– Нет, вроде все нормально было.

– Что произошло в самой концовке?

«Зенит» сначала сравнял счет, а потом победил (улыбается).

– А если говорить про концовку основного времени?

– Саша Соболев просто гол отпраздновал.

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Источник: «Матч ТВ»
Суперкубок России Спартак Зенит Глушенков Максим
Комментарии (8)
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Инсаров
1784475219
А у настоящих дельфинов IQ значительно выше, чем у питерского. Может у Соболева вообще мозги отсутствуют?
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alefreddy
1784475827
дельфин провокатор
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Semenycch
1784478825
Комментарий удален пользователем
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emedvedin
1784485368
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa. Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa любyю подpaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего. :-( От голодa почти теpяю cознaние. Одолжить пpоcто не y кого. одолжите, пожaлyйcтa, нa едy pyблей 100-200. Хоть нa бyлкy хлебa, хоть нa пaчкy caмых дешевых мaкapон. Мне много не нaдо, только пpотянyть неcколько дней покa ищy paботy. Еcли оcтaвите контaкты, то я готов веpнyть c пеpвой зapплaты (пеpеведy нa кapтy или номеp телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личном cообщении. Я обязaтельно веpнy! Пополните, пожaлyйcтa, номеp телефонa нa любyю cyммy: 8 (952) 133-65-10 (бaлaнc номеpa телефонa y опеpaтоpa или по CБП) Зapaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо!!!
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rash1959
1784492509
Одного му--ка спросили про другого му--ка
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Oldtrafford83
1784523560
Один недалёкий высказался про другого недалёкого!!!
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