«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поведении болельщиков «Спартака» в суперкубковом матче против «Зенита».

«Зенит» накануне победил в суперкубковом матче «Спартак» – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Сезон РПЛ стартует 24 июля.

«По-моему, это несправедливо, это против правил, что не было жеребьевки перед серией пенальти. Но хочется сказать, что болельщики «Спартака» вели себя очень плохо.

Они там все хороши, конечно, были, но спартачи отличились особенно. Поэтому хотели увести серию пенальти в другое русло», – высказалась Смородская.