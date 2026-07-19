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  • «Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»

«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»

Сегодня, 13:56
9

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поведении болельщиков «Спартака» в суперкубковом матче против «Зенита».

  • «Зенит» накануне победил в суперкубковом матче «Спартак» – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

«По-моему, это несправедливо, это против правил, что не было жеребьевки перед серией пенальти. Но хочется сказать, что болельщики «Спартака» вели себя очень плохо.

Они там все хороши, конечно, были, но спартачи отличились особенно. Поэтому хотели увести серию пенальти в другое русло», – высказалась Смородская.

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Источник: «РБ Спорт»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (9)
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andr45
1784459785
«На 98-й минуте игры форвард «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти. После гола он пошёл к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии\ После этого фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки» sport.rambler.ru
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ТяжелаяАртиллерия
1784460269
Да уж, болельшики спартака они такие, животные, живут инстинктами и девиз у них под стать: "Лучшее влагалище, это попа у товарища"!
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alp
1784462532
Повели себя как ****** и подложили свинью своему клубу
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ПалкоВводецъ007
1784465160
Насвинячили у ворот, поэтому судья отвёл всех на другой конец стадиона, где было чистенько. Гыгыгы
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ziborock
1784469462
Три бывших руководителя Зенита занимали высший пост в РФС!!!Мутко с 2005 по 2009 и Зенит впервые выигрывает чемпионат России! Мутко на 2 года сменяет Фурсенко и Зенит выигрывает 2 чемпионата!!! Затем 3 года был Толстых и по совпадению видимо Зенит эти 3 года вообще без трофеев, Толстых пришлось досрочно освобождать от должности и возвращать Мутко с которым Зенит дважды стал чемпионом и выиграл кубок! И наконец при Дюкове коррупционная составляющая Зенита достигла вершины!!! Вот скажите мне, как доктор физико-математических наук, защитивший диссертацию по теме "Численное исследование внутренних течений проводящего газа в электрическом и магнитном полях" стал главой РФС?! И зачем?! (Для меня то ответ очевиден) Как главой РФС стал моторист речного училища?! И для каких целей в РФС пришел руководить "инженер-аэрогидромеханик"!?????????? Какого *** они забыли в РФС помимо того чтобы тянуть за секиль Зинку?!
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