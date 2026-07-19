Перерыв в финале ЧМ-2026 продлился почти 30 минут

Сборные Испании и Аргентины играют в финале чемпионата мира-2026.

Перерыв между таймами продлился дольше, чем обычно. Пауза составила 27 минут.

В перерыве выступили Мадонна, BTS, Шакира, Джастин Бибер и другие музыканты.

Матч Испания – Аргентина начался сегодня в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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