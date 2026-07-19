Перед финалом ЧМ-2026 возникли двухчасовые очереди у входа на стадион

Болельщики долго не могли зайти на стадион перед финальным матчем чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.
На турникетах произошли сбои, из-за чего людям не удавалось отсканировать билеты.
На стадионе действуют дополнительные меры безопасности в связи с присутствием президента США Дональда Трампа.
- Матч Испания – Аргентина начался сегодня в 22:00 по московскому времени.
- Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Источник: The Sun