Перед финалом ЧМ-2026 возникли двухчасовые очереди у входа на стадион

Болельщики долго не могли зайти на стадион перед финальным матчем чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

На турникетах произошли сбои, из-за чего людям не удавалось отсканировать билеты.

На стадионе действуют дополнительные меры безопасности в связи с присутствием президента США Дональда Трампа.

Матч Испания – Аргентина начался сегодня в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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