Защитник сборной Аргентины – игроку Испании: «Вы всю неделю только и ныли из-за судей»

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди после завершения финала ЧМ-2026 поговорил с хавбеком сборной Испании Родри.

«Хватит болтать, придурок, вы всю неделю только и ныли. Всю неделю только и делали, что ныли. Вы оба – и ты, и Эмерик Ляпорт. Так не поступают. Вы ныли из-за судей, дружище», – сказал Отаменди.

Родри спросил у Отаменди, что тот имеет в виду, и аргентинский футболист ответил: «Ты что, не видел, что он сказал на этой неделе?».

Перед финальным матчем Ляпорт сказал: «В последних матчах мы видели удивительные вещи, на которые закрывают глаза. Особенно это касается Аргентины».

Испания победила со счетом 1:0 в дополнительное время и стала чемпионом мира. Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

У Аргентины на 90+3-й минуте за вторую желтую карточку удалили Энцо Фернандеса.

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