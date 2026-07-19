Чеченский блогер Асхаб Тамаев пообещал, что подарит нападающему сборной Испании Ламину Ямалю Bugatti, если тот победит в финале ЧМ-2026 Аргентину.

«Ламин Ямаль, я обращаюсь к тебе. Включай переводчик и слушай меня внимательно. Роналду и мой друг Эрлинг Холанд выбыли с чемпионата мира. Моя главная задача – чтобы Месси не забрал этот кубок. Холанд рассказал мне всю внутрянку: как Месси подкупает судей, которые ведут его к победе.

Пора заканчивать времена, когда Лео Месси получает липовые пенальти и фейковые кубки. Давай с тобой договоримся: ты забираешь ЧМ, а Лионеля Месси отправляешь домой без кубка – на пенсию.

А я тебе дарю любую Bugatti из моей коллекции и привожу куда и когда надо. Ребята, отправьте это видео Ламину Ямалю. Мне очень важно, чтобы Месси не забрал ЧМ», – сказал Тамаев в соцсетях.

Финал пройдет сегодня, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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