Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола

Технический директор Федерации итальнского футбол (FIGC) Паоло Мальдини и советник Леонардо провели несколько встреч с испанским тренером Хосепом Гвардиолой.

Они прошли в Барселоне на прошлой неделе. Пока нет ясности относительно того, возможно ли назначение Гвардиолы главным тренером сборной Италии.

Отмечается, что другими кандидатами на этот пост являются Роберто Манчини и Андреа Пирло.