Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола

Технический директор Федерации итальнского футбол (FIGC) Паоло Мальдини и советник Леонардо провели несколько встреч с испанским тренером Хосепом Гвардиолой.
Они прошли в Барселоне на прошлой неделе. Пока нет ясности относительно того, возможно ли назначение Гвардиолы главным тренером сборной Италии.
Отмечается, что другими кандидатами на этот пост являются Роберто Манчини и Андреа Пирло.
- 55-летний Гвардиола покинул пост главного тренера «Манчестер Сити» по окончании сезона-2025/26.
- С апреле 2026 года пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Италии занимает Сильвио Бальдини. Он занял это место после увольнени Дженнаро Гаттузо, ушедшего из национальной команды после непопадания на ЧМ-2026.
Источник: gianlucadimarzio.com