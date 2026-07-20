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Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола

Вчера, 16:06
5

Технический директор Федерации итальнского футбол (FIGC) Паоло Мальдини и советник Леонардо провели несколько встреч с испанским тренером Хосепом Гвардиолой.

Они прошли в Барселоне на прошлой неделе. Пока нет ясности относительно того, возможно ли назначение Гвардиолы главным тренером сборной Италии.

Отмечается, что другими кандидатами на этот пост являются Роберто Манчини и Андреа Пирло.

  • 55-летний Гвардиола покинул пост главного тренера «Манчестер Сити» по окончании сезона-2025/26.
  • С апреле 2026 года пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Италии занимает Сильвио Бальдини. Он занял это место после увольнени Дженнаро Гаттузо, ушедшего из национальной команды после непопадания на ЧМ-2026.

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Источник: gianlucadimarzio.com
Лига наций Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Бальдини Сильвио Манчини Роберто Гвардиола Хосеп Пирло Андреа
Комментарии (5)
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ТяжелаяАртиллерия
1784554663
Его надо в Зенит.))
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САДЫЧОК
1784556248
Комментарий удален пользователем
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