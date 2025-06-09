Дети Роналду болели за Испанию в финале Лиги наций: «Теперь будут больше уважать своего отца»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, на чьей стороне были симпатии его детей в финале Лиги наций с Испанией.
«Мои дети испанцы, и дома они всегда подшучивают надо мной, а чтобы разозлить меня, поют «Испания».
Теперь, когда они увидели, как их отец побеждает Испанию, они будут больше уважать своего отца (смеется)», – заявил Роналду.
- Португалия выиграла у Испании в серии пенальти.
- 40-летний Роналду забил в финале, сделав счет 2:2.
- Нападающий «Аль-Насра» не доиграл матч из-за травмы.
- Это его первый трофей с 2021 года.
Источник: A Bola