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  • Дети Роналду болели за Испанию в финале Лиги наций: «Теперь будут больше уважать своего отца»

Дети Роналду болели за Испанию в финале Лиги наций: «Теперь будут больше уважать своего отца»

9 июня 2025, 14:58

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, на чьей стороне были симпатии его детей в финале Лиги наций с Испанией.

«Мои дети испанцы, и дома они всегда подшучивают надо мной, а чтобы разозлить меня, поют «Испания».

Теперь, когда они увидели, как их отец побеждает Испанию, они будут больше уважать своего отца (смеется)», – заявил Роналду.

  • Португалия выиграла у Испании в серии пенальти.
  • 40-летний Роналду забил в финале, сделав счет 2:2.
  • Нападающий «Аль-Насра» не доиграл матч из-за травмы.
  • Это его первый трофей с 2021 года.

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Источник: A Bola
Лига наций Аль-Наср Испания Португалия Роналду Криштиану
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