ФИФА озвучила решение по отстранению Израиля

Вчера, 22:20
17

ФИФА опубликовала официальное заявление, в котором сообщается, что израильские команды не будут отстранены от международных турниров.

  • Палестинская футбольная ассоциация (PFA) добивалась санкций против Израиля.
  • Их петиция была на рассмотрении почти полтора года – с октября 2024-го.
  • Решение принималось на заседании Совета ФИФА.

«После заявления, сделанного Палестинской футбольной ассоциацией на 74-м конгрессе ФИФА, и последующего запроса, направленного Советом ФИФА в Комитет ФИФА по управлению, аудиту и соблюдению требований (GACC), с просьбой расследовать участие в израильских соревнованиях израильских футбольных команд, предположительно базирующихся на территории Палестины, были сделаны следующие выводы.

ФИФА не должна предпринимать никаких действий, учитывая, что в контексте толкования соответствующих положений Устава ФИФА окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан остается нерешенным и чрезвычайно сложным вопросом международного публичного права.

ФИФА должна продолжать содействовать диалогу и предлагать посреднические услуги между Палестинской футбольной ассоциацией и Израильской футбольной ассоциацией на оперативном уровне.

В этом контексте ФИФА продолжит содействовать структурированному взаимодействию и следить за развитием событий», – говорится в заявлении.

Источник: сайт ФИФА
Лига наций Израиль
BRO_football
1773955583
Оно и понятно. Чтобы решение Палистины по отстранению Израиля было принято в ФИФА, нужно чтобы его публично поддержали другие футбольные сборные. А этого не случилось. (если мы сравниваем со сборной России, которой европейские сборные объявляли бойкот и отказывались играть с ней матчи).
Strig
1773979661
говорят хемингуэй тоже в детстве был еврей - как пел высоцкий
Oldtrafford83
1773984523
Надо бы ещё на РФ санкций наложить после этого заявления))
СильныйМозг
1773984656
У сышиа забрать ЧМ, жидов исключить из международных соревнований!
k611
1773985973
Кто бы сомневался в таком решение...
subbotaspartak
1773988438
Решение - это когда что-то решают.
subbotaspartak
1773988458
Решительные!!!!
Good_win_ФКСМ
1773989607
пока эта шобла подчиняется пиндостану, ничего не будет сделано ни против пиндостана, ни против его ближневосточного союзника....
алдан2014
1773992971
Двуличные анусы
темирхан
1774019650
Естественно не будут! потому что все контролируют америкашки! и контролируют все мировые договорняки.
18+
