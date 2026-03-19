ФИФА озвучила решение по отстранению Израиля

ФИФА опубликовала официальное заявление, в котором сообщается, что израильские команды не будут отстранены от международных турниров.

Палестинская футбольная ассоциация (PFA) добивалась санкций против Израиля.

Их петиция была на рассмотрении почти полтора года – с октября 2024-го.

Решение принималось на заседании Совета ФИФА.

«После заявления, сделанного Палестинской футбольной ассоциацией на 74-м конгрессе ФИФА, и последующего запроса, направленного Советом ФИФА в Комитет ФИФА по управлению, аудиту и соблюдению требований (GACC), с просьбой расследовать участие в израильских соревнованиях израильских футбольных команд, предположительно базирующихся на территории Палестины, были сделаны следующие выводы.

ФИФА не должна предпринимать никаких действий, учитывая, что в контексте толкования соответствующих положений Устава ФИФА окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан остается нерешенным и чрезвычайно сложным вопросом международного публичного права.

ФИФА должна продолжать содействовать диалогу и предлагать посреднические услуги между Палестинской футбольной ассоциацией и Израильской футбольной ассоциацией на оперативном уровне.

В этом контексте ФИФА продолжит содействовать структурированному взаимодействию и следить за развитием событий», – говорится в заявлении.