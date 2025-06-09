Роналду выложил фото с Джорджиной и трофеем Лиги наций

В соцсетях капитана сборной Португалии Криштиану Роналду появилась еще одна публикация, посвященная победе в Лиге наций.
40-летний нападающий «Аль-Насра» выложил фото с трофеем и своей возлюбленной Джорджиной Родригес.
- Роналду сравнял счет в финале с Испанией на 61-й минуте. Впоследствии португальцы выиграли по пенальти.
- Форвард стал 2-кратным победителем Лиги наций, также он брал со сборной Евро-2016.
- Для Криштиану это первый трофей за 4 года. В 2021-м он завоевал с «Ювентусом» Кубок Италии.
Источник: твиттер Криштиану Роналду