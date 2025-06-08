Роналду высказался о противостоянии с Ямалем в финале Лиги наций

Нападающий сборной Португалии 40-летний Криштиану Роналду поделился ожиданиями от противостояния с вингером сборной Испании 17-летним Ламином Ямалем в финале Лиги наций.

«Так было всегда, в каждом большом матче Криштиану был против этого, против того... Прошло около 20 лет, но все по-прежнему, и это больше не мешает мне спать по ночам – это нормально, я привык.

Это совершенно разные поколения – одно начинается, другое заканчивается, и это как раз мой случай. Им стоит [противопоставить] Ламина и, скажем, Витинью – они принадлежат к разным поколениям, но они ближе. Не проблема, если они хотят создать [противостояние] с Криштиану – я приму удар, для меня это не имеет значения.

Когда говорят о дуэли Криштиану и [другого игрока]… На самом деле это не так, играет одна команда против другой. Так будет всегда, но я понимаю, что это делает игру более напряженной, это прекрасно и нормально.

Больше всего я хочу, чтобы Португалия была на хорошем уровне, хочу быть уверен, что все пойдет хорошо, мы сможем провести отличный матч и обыграть, возможно, лучшую команду в мире», – сказал Роналду.