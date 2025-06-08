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  • Роналду высказался о противостоянии с Ямалем в финале Лиги наций

Роналду высказался о противостоянии с Ямалем в финале Лиги наций

Вчера, 15:53
17

Нападающий сборной Португалии 40-летний Криштиану Роналду поделился ожиданиями от противостояния с вингером сборной Испании 17-летним Ламином Ямалем в финале Лиги наций.

«Так было всегда, в каждом большом матче Криштиану был против этого, против того... Прошло около 20 лет, но все по-прежнему, и это больше не мешает мне спать по ночам – это нормально, я привык.

Это совершенно разные поколения – одно начинается, другое заканчивается, и это как раз мой случай. Им стоит [противопоставить] Ламина и, скажем, Витинью – они принадлежат к разным поколениям, но они ближе. Не проблема, если они хотят создать [противостояние] с Криштиану – я приму удар, для меня это не имеет значения.

Когда говорят о дуэли Криштиану и [другого игрока]… На самом деле это не так, играет одна команда против другой. Так будет всегда, но я понимаю, что это делает игру более напряженной, это прекрасно и нормально.

Больше всего я хочу, чтобы Португалия была на хорошем уровне, хочу быть уверен, что все пойдет хорошо, мы сможем провести отличный матч и обыграть, возможно, лучшую команду в мире», – сказал Роналду.

  • Матч Португалия – Испания пройдет сегодня в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.
  • Португалия занимает 7-е место в рейтинге ФИФА, Испания – 2-е.

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Источник: A Bola
Лига наций Барселона Аль-Наср Испания Португалия Роналду Криштиану Ямаль Ламин
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Комментарии (17)
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Spartak_forv@
1749387811
Противостояние 17 летнего Ямаля и 12 летнего Кришти
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Romeo 123
1749388316
Какое противостояние , кто роналду и кто такой этот сопяк емаль, смех и только
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рылы
1749388705
хер знает, кто победит, но, на всякий случай, поставил выданный фрибет на испанию.
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zigbert
1749391781
Победителя в этом матче определить трудно но на данный момент это лучшие команды Европы.
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Красногорск_Фан
1749392120
Адекватно. Португалия-Испания это дерби которое мы смотрим десятилетия. Географические соседи. На такой матч собираются иначе и номинальный баланс сил отходит более на 2 план. В любом случае - победит футбол ! А КриРо и Португалии перед матчем просмотреть Россия - Испания. Про руку Дзюбы и Ногу Акинфеева. Мотивирует )))
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Cleaner
1749396867
Какое может быть противостояние между футбольным ПЕНСИОНЕРОМ Роналду и ЗВЕЗДОЙ В ПОЛНОМ РАСЦВЕТЕ СИЛ Ямалем? ПОРЖЕМ сегодня над сборной Португалии и ПОРАДУЕМСЯ за ОЧЕРЕДНОЙ ТИТУЛ Испании!!!...)))
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Cleaner
1749397386
Кристина, опять сегодня РЫДАТЬ от обиды после игры будет... Противостояния не будет, Ямаль сейчас НА ГОЛОВУ СИЛЬНЕЕ престарелого Роналду!!!
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yacapo
1749419203
Невеш реализовал пенальти и принес Португалии победу — 5:3.
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