На конгрессе ФИФА случился инцидент с представителями Израиля и Палестины

Президент Палестинской футбольной федерации Джибриль Раджуб отказался стоять рядом с вице-президентом Израильской футбольной ассоциации Басимом Шейхом Сулиманом на конгрессе ФИФА.
Оба были вызваны на сцену президентом ФИФА Джанни Инфантино, но Раджуб отказался подойти ближе к арабо-израильтянину Сулиману. Швейцарец положил руку на плечо Раджуба и жестом пригласил его подойти ближе к Сулиману, но тщетно.
Затем Инфантино занял место на трибуне и сказал: «Мы будем работать вместе, президент Раджуб и вице-президент Сулиман. Давайте работать вместе, чтобы дать надежду детям. Это сложные вопросы».
Вице-президент Палестинской футбольной ассоциации Сьюзан Шалаби позднее заявила, что попытка президента ФИФА заставить Сулимана и Раджуба пожать друг другу руки свидетельствует о недостаточном внимании к речи главы Палестинской футбольной ассоциации, в которой он призвал израильские клубы не размещать свои команды в поселениях на Западном берегу реки Иордан.
- Когда Раджуб и Шалаби покидали конференц-центр, против них выступили протестующие, требующие, чтобы ФИФА запретила Ирану участвовать в чемпионате мира-2026. По мнению протестующих, команда представляет Корпус стражей исламской революции (КСИР), а представители Палестины поддерживают КСИР.
- Конгресс ФИФА проходит в Ванкувере.