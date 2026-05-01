На конгрессе ФИФА случился инцидент с представителями Израиля и Палестины

Президент Палестинской футбольной федерации Джибриль Раджуб отказался стоять рядом с вице-президентом Израильской футбольной ассоциации Басимом Шейхом Сулиманом на конгрессе ФИФА.

Оба были вызваны на сцену президентом ФИФА Джанни Инфантино, но Раджуб отказался подойти ближе к арабо-израильтянину Сулиману. Швейцарец положил руку на плечо Раджуба и жестом пригласил его подойти ближе к Сулиману, но тщетно.

Затем Инфантино занял место на трибуне и сказал: «Мы будем работать вместе, президент Раджуб и вице-президент Сулиман. Давайте работать вместе, чтобы дать надежду детям. Это сложные вопросы».

Вице-президент Палестинской футбольной ассоциации Сьюзан Шалаби позднее заявила, что попытка президента ФИФА заставить Сулимана и Раджуба пожать друг другу руки свидетельствует о недостаточном внимании к речи главы Палестинской футбольной ассоциации, в которой он призвал израильские клубы не размещать свои команды в поселениях на Западном берегу реки Иордан.