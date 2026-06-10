Турнир продлится почти шесть недель – это связано с расширением числа участников до 48 сборных. Матчи пройдут в США, Канаде и Мексике.
Основные этапы:
- групповой этап – 11–28 июня;
- старт плей-офф – с 28 июня;
- финал – 19 июля.
Матч-открытие
Первый матч чемпионата мира 2026 года пройдeт 11 июня на мексиканском стадионе «Ацтека» в Мехико. Эта арена примет стартовую игру турнира, и это символично: именно Мексика открывает самый масштабный чемпионат мира в истории с 48 участниками. Хозяева поля встретятся с ЮАР. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Для южноафриканцев это возвращение на мундиаль после долгого отсутствия, а мексиканцы получат шанс вновь дать старт главному футбольному событию на легендарной арене.
Где пройдeт финал
Решающая встреча чемпионата запланирована на 19 июля. Финал примет стадион MetLife в Нью-Йорке (США). Начало – в 22:00 мск. Арена, открытая в 2010 году, входит в число самых дорогих спортивных сооружений мира: еe строительство обошлось примерно в 1,6 миллиарда долларов.
Групповой этап
1-й тур
11 июня
-
22:00. Мексика – ЮАР
12 июня
- 05:00. Южная Корея – Чехия
- 22:00. Канада – Босния и Герцеговина
13 июня
- 04:00. США – Парагвай
- 22:00. Катар – Швейцария
14 июня
- 01:00. Бразилия – Марокко
- 04:00. Гаити – Шотландия
- 07:00. Австралия – Турция
- 20:00. Германия – Кюрасао
- 23:00. Нидерланды – Япония
15 июня
- 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор
- 05:00. Швеция – Тунис
- 19:00. Испания – Кабо-Верде
- 22:00. Бельгия – Египет
16 июня
- 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай
- 04:00. Иран – Новая Зеландия
- 22:00. Франция – Сенегал
17 июня
- 01:00. Ирак – Норвегия
- 04:00. Аргентина – Алжир
- 07:00. Австрия – Иордания
- 20:00. Португалия – ДР Конго
- 23:00. Англия – Хорватия
18 июня
- 02:00. Гана – Панама
- 05:00. Узбекистан – Колумбия
2-й тур
18 июня
- 19:00. Чехия – ЮАР
- 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина
19 июня
- 01:00. Канада – Катар
- 04:00. Мексика – Южная Корея
- 22:00. США – Австралия
20 июня
- 01:00. Шотландия – Марокко
- 04:00. Бразилия – Гаити
- 07:00. Турция – Парагвай
- 20:00. Нидерланды – Швеция
- 23:00. Германия – Кот-д’Ивуар
21 июня
- 03:00. Эквадор – Кюрасао
- 07:00. Тунис – Япония
- 19:00. Испания – Саудовская Аравия
- 22:00. Бельгия – Иран
22 июня
- 01:00. Уругвай – Кабо-Верде
- 04:00. Новая Зеландия – Египет
- 20:00. Аргентина – Австрия
- 23:59. Франция – Ирак
23 июня
- 03:00. Норвегия – Сенегал
- 06:00. Иордания – Алжир
- 20:00. Португалия – Узбекистан
- 23:00. Англия – Гана
24 июня
- 02:00. Панама – Хорватия
- 05:00. Колумбия – ДР Конго
3-й тур
24 июня
- 22:00. Швейцария – Канада
- 22:00. Босния и Герцеговина – Катар
25 июня
- 01:00. Шотландия – Бразилия
- 01:00. Марокко – Гаити
- 04:00. Чехия – Мексика
- 04:00. ЮАР – Южная Корея
- 23:00. Эквадор – Германия
- 23:00. Кюрасао – Кот-д’Ивуар
26 июня
- 02:00. Тунис – Нидерланды
- 02:00. Япония – Швеция
- 05:00. Турция – США
- 05:00. Парагвай – Австралия
- 22:00. Норвегия – Франция
- 22:00. Сенегал – Ирак
27 июня
- 03:00. Уругвай – Испания
- 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
- 06:00. Новая Зеландия – Бельгия
- 06:00. Египет – Иран
- 23:59. Панама – Англия
- 23:59. Хорватия – Гана
28 июня
- 02:30. Колумбия – Португалия
- 02:30. ДР Конго – Узбекистан
- 05:00. Иордания – Аргентина
- 05:00. Алжир – Австрия
Плей-офф
1/16 финала
- 28 июня, 22:00
- 29 июня, 20:00
- 29 июня, 23:30
- 30 июня, 04:00
- 30 июня, 20:00
- 30 июня, 23:59
- 1 июля, 04:00
- 1 июля, 19:00
- 1 июля, 23:00
- 2 июля, 03:00
- 2 июля, 22:00
- 3 июля, 02:00
- 3 июля, 06:00
- 3 июля, 21:00
- 4 июля, 01:00
- 4 июля, 04:30
1/8 финала
- 4 июля, 20:00
- 4 июля, 23:59
- 5 июля, 23:00
- 6 июля, 03:00
- 6 июля, 22:00
- 7 июля, 03:00
- 7 июля, 19:00
- 7 июля, 23:00
1/4 финала
- 9 июля, 23:00
- 10 июля, 22:00
- 11 июля, 23:59
- 12 июля, 04:00
1/2 финала
- 14 июля, 22:00
- 15 июля, 22:00
Матч за 3-е место
-
18 июля, 23:59
Финал
-
19 июля, 22:00