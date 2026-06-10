Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чемпионат мира 2026: полное расписание матчей по дням

10 июня, 10:12

Турнир продлится почти шесть недель – это связано с расширением числа участников до 48 сборных. Матчи пройдут в США, Канаде и Мексике.

Основные этапы:

  • групповой этап – 11–28 июня;
  • старт плей-офф – с 28 июня;
  • финал – 19 июля.

Матч-открытие

Первый матч чемпионата мира 2026 года пройдeт 11 июня на мексиканском стадионе «Ацтека» в Мехико. Эта арена примет стартовую игру турнира, и это символично: именно Мексика открывает самый масштабный чемпионат мира в истории с 48 участниками. Хозяева поля встретятся с ЮАР. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Для южноафриканцев это возвращение на мундиаль после долгого отсутствия, а мексиканцы получат шанс вновь дать старт главному футбольному событию на легендарной арене.

Где пройдeт финал

Решающая встреча чемпионата запланирована на 19 июля. Финал примет стадион MetLife в Нью-Йорке (США). Начало – в 22:00 мск. Арена, открытая в 2010 году, входит в число самых дорогих спортивных сооружений мира: еe строительство обошлось примерно в 1,6 миллиарда долларов.

Групповой этап

1-й тур

11 июня

  • 22:00. Мексика – ЮАР

12 июня

  • 05:00. Южная Корея – Чехия
  • 22:00. Канада – Босния и Герцеговина

13 июня

  • 04:00. США – Парагвай
  • 22:00. Катар – Швейцария

14 июня

  • 01:00. Бразилия – Марокко
  • 04:00. Гаити – Шотландия
  • 07:00. Австралия – Турция
  • 20:00. Германия – Кюрасао
  • 23:00. Нидерланды – Япония

15 июня

  • 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор
  • 05:00. Швеция – Тунис
  • 19:00. Испания – Кабо-Верде
  • 22:00. Бельгия – Египет

16 июня

  • 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай
  • 04:00. Иран – Новая Зеландия
  • 22:00. Франция – Сенегал

17 июня

  • 01:00. Ирак – Норвегия
  • 04:00. Аргентина – Алжир
  • 07:00. Австрия – Иордания
  • 20:00. Португалия – ДР Конго
  • 23:00. Англия – Хорватия

18 июня

  • 02:00. Гана – Панама
  • 05:00. Узбекистан – Колумбия

2-й тур

18 июня

  • 19:00. Чехия – ЮАР
  • 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина

19 июня

  • 01:00. Канада – Катар
  • 04:00. Мексика – Южная Корея
  • 22:00. США – Австралия

20 июня

  • 01:00. Шотландия – Марокко
  • 04:00. Бразилия – Гаити
  • 07:00. Турция – Парагвай
  • 20:00. Нидерланды – Швеция
  • 23:00. Германия – Кот-д’Ивуар

21 июня

  • 03:00. Эквадор – Кюрасао
  • 07:00. Тунис – Япония
  • 19:00. Испания – Саудовская Аравия
  • 22:00. Бельгия – Иран

22 июня

  • 01:00. Уругвай – Кабо-Верде
  • 04:00. Новая Зеландия – Египет
  • 20:00. Аргентина – Австрия
  • 23:59. Франция – Ирак

23 июня

  • 03:00. Норвегия – Сенегал
  • 06:00. Иордания – Алжир
  • 20:00. Португалия – Узбекистан
  • 23:00. Англия – Гана

24 июня

  • 02:00. Панама – Хорватия
  • 05:00. Колумбия – ДР Конго

3-й тур

24 июня

  • 22:00. Швейцария – Канада
  • 22:00. Босния и Герцеговина – Катар

25 июня

  • 01:00. Шотландия – Бразилия
  • 01:00. Марокко – Гаити
  • 04:00. Чехия – Мексика
  • 04:00. ЮАР – Южная Корея
  • 23:00. Эквадор – Германия
  • 23:00. Кюрасао – Кот-д’Ивуар

26 июня

  • 02:00. Тунис – Нидерланды
  • 02:00. Япония – Швеция
  • 05:00. Турция – США
  • 05:00. Парагвай – Австралия
  • 22:00. Норвегия – Франция
  • 22:00. Сенегал – Ирак

27 июня

  • 03:00. Уругвай – Испания
  • 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
  • 06:00. Новая Зеландия – Бельгия
  • 06:00. Египет – Иран
  • 23:59. Панама – Англия
  • 23:59. Хорватия – Гана

28 июня

  • 02:30. Колумбия – Португалия
  • 02:30. ДР Конго – Узбекистан
  • 05:00. Иордания – Аргентина
  • 05:00. Алжир – Австрия

Плей-офф

1/16 финала

  • 28 июня, 22:00
  • 29 июня, 20:00
  • 29 июня, 23:30
  • 30 июня, 04:00
  • 30 июня, 20:00
  • 30 июня, 23:59
  • 1 июля, 04:00
  • 1 июля, 19:00
  • 1 июля, 23:00
  • 2 июля, 03:00
  • 2 июля, 22:00
  • 3 июля, 02:00
  • 3 июля, 06:00
  • 3 июля, 21:00
  • 4 июля, 01:00
  • 4 июля, 04:30

1/8 финала

  • 4 июля, 20:00
  • 4 июля, 23:59
  • 5 июля, 23:00
  • 6 июля, 03:00
  • 6 июля, 22:00
  • 7 июля, 03:00
  • 7 июля, 19:00
  • 7 июля, 23:00

1/4 финала

  • 9 июля, 23:00
  • 10 июля, 22:00
  • 11 июля, 23:59
  • 12 июля, 04:00

1/2 финала

  • 14 июля, 22:00
  • 15 июля, 22:00

Матч за 3-е место

  • 18 июля, 23:59

Финал

  • 19 июля, 22:00

Еще по теме:
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 11 июня
США объяснили недопуск сомалийского арбитра до ЧМ-2026 2
Коэффициенты букмекеров на матч: Мексика – ЮАР 11 июня 2026 года
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
2
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
1
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
2
Все новости
Все новости
Почеттино прокомментировал разгромную победу США над Парагваем в матче ЧМ-2026
08:58
Бышовец – об участнике ЧМ-2026: «Какие были основы физподготовки при мне, такие остались и сейчас»
08:45
Стало известно, сыграет ли Неймар в первом матче сборной Бразилии на ЧМ-2026
08:30
Видео всех голов Чемпионата мира 2026
08:25
ВидеоОбзор матча США – Парагвай: голы и лучшие моменты (Видео)
06:03
Аршавин вынес вердикт сборной Португалии перед ЧМ-2026
00:53
1
Рой Кин раскритиковал футболиста «Локомотива»
00:48
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
ВидеоОбзор матча Канада – Босния и Герцеговина: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 23:58
ФотоИгрок Боснии и Герцеговины вынес мяч из пустых ворот
Вчера, 23:54
ФИФА ответила на претензии в завышении посещаемости ЧМ-2026
Вчера, 23:36
Трамп лично напутствовал сборную США на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
2
Ибрагимович назвал сборную, которую будет поддерживать на ЧМ-2026
Вчера, 22:37
Роналду выступил с обращением к болельщикам сборной Португалии
Вчера, 21:26
3
Бывшего игрока «Арсенала» не пустили на ЧМ-2026 из-за обвинения в изнасиловании
Вчера, 20:44
2
Смородская назвала «цирком» участие одной из сборных на ЧМ-2026
Вчера, 20:39
6
Сборной России предрекли выход в четвертьфинал в случае участия на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
ВидеоДва фаната заработают по 50 тысяч за просмотр всех матчей ЧМ-2026 в прозрачном кубе
Вчера, 19:29
2
ВидеоРоналду попал в курьезную ситуацию на встрече с премьер-министром Португалии
Вчера, 18:46
2
Аршавин предположил, кто станет главным разочарованием ЧМ-2026
Вчера, 17:57
8
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
Вчера, 17:46
1
В Белом доме сказали, чего ждать от Трампа на ЧМ-2026
Вчера, 17:08
6
Аршавин ответил, кого будет поддерживать на ЧМ-2026
Вчера, 16:55
Роналду сказал, чего ждет от игры Португалии на ЧМ-2026
Вчера, 16:46
2
Экс-игрок сборной Франции – о недопуске судьи из Сомали: «Я вижу этот привкус расизма»
Вчера, 14:49
7
Мбаппе оценил возможность стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Вчера, 13:39
Дуглас Сантос объяснил, почему Анчелотти взял игроков «Зенита» в сборную Бразилии на ЧМ-2026
Вчера, 12:10
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 