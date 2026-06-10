Турнир продлится почти шесть недель – это связано с расширением числа участников до 48 сборных. Матчи пройдут в США, Канаде и Мексике.

Основные этапы:

групповой этап – 11–28 июня;

старт плей-офф – с 28 июня;

финал – 19 июля.

Матч-открытие

Первый матч чемпионата мира 2026 года пройдeт 11 июня на мексиканском стадионе «Ацтека» в Мехико. Эта арена примет стартовую игру турнира, и это символично: именно Мексика открывает самый масштабный чемпионат мира в истории с 48 участниками. Хозяева поля встретятся с ЮАР. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Для южноафриканцев это возвращение на мундиаль после долгого отсутствия, а мексиканцы получат шанс вновь дать старт главному футбольному событию на легендарной арене.

Где пройдeт финал

Решающая встреча чемпионата запланирована на 19 июля. Финал примет стадион MetLife в Нью-Йорке (США). Начало – в 22:00 мск. Арена, открытая в 2010 году, входит в число самых дорогих спортивных сооружений мира: еe строительство обошлось примерно в 1,6 миллиарда долларов.

Групповой этап

1-й тур

11 июня

22:00. Мексика – ЮАР

12 июня

05:00. Южная Корея – Чехия

22:00. Канада – Босния и Герцеговина

13 июня

04:00. США – Парагвай

22:00. Катар – Швейцария

14 июня

01:00. Бразилия – Марокко

04:00. Гаити – Шотландия

07:00. Австралия – Турция

20:00. Германия – Кюрасао

23:00. Нидерланды – Япония

15 июня

02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор

05:00. Швеция – Тунис

19:00. Испания – Кабо-Верде

22:00. Бельгия – Египет

16 июня

01:00. Саудовская Аравия – Уругвай

04:00. Иран – Новая Зеландия

22:00. Франция – Сенегал

17 июня

01:00. Ирак – Норвегия

04:00. Аргентина – Алжир

07:00. Австрия – Иордания

20:00. Португалия – ДР Конго

23:00. Англия – Хорватия

18 июня

02:00. Гана – Панама

05:00. Узбекистан – Колумбия

2-й тур

18 июня

19:00. Чехия – ЮАР

22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина

19 июня

01:00. Канада – Катар

04:00. Мексика – Южная Корея

22:00. США – Австралия

20 июня

01:00. Шотландия – Марокко

04:00. Бразилия – Гаити

07:00. Турция – Парагвай

20:00. Нидерланды – Швеция

23:00. Германия – Кот-д’Ивуар

21 июня

03:00. Эквадор – Кюрасао

07:00. Тунис – Япония

19:00. Испания – Саудовская Аравия

22:00. Бельгия – Иран

22 июня

01:00. Уругвай – Кабо-Верде

04:00. Новая Зеландия – Египет

20:00. Аргентина – Австрия

23:59. Франция – Ирак

23 июня

03:00. Норвегия – Сенегал

06:00. Иордания – Алжир

20:00. Португалия – Узбекистан

23:00. Англия – Гана

24 июня

02:00. Панама – Хорватия

05:00. Колумбия – ДР Конго

3-й тур

24 июня

22:00. Швейцария – Канада

22:00. Босния и Герцеговина – Катар

25 июня

01:00. Шотландия – Бразилия

01:00. Марокко – Гаити

04:00. Чехия – Мексика

04:00. ЮАР – Южная Корея

23:00. Эквадор – Германия

23:00. Кюрасао – Кот-д’Ивуар

26 июня

02:00. Тунис – Нидерланды

02:00. Япония – Швеция

05:00. Турция – США

05:00. Парагвай – Австралия

22:00. Норвегия – Франция

22:00. Сенегал – Ирак

27 июня

03:00. Уругвай – Испания

03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия

06:00. Новая Зеландия – Бельгия

06:00. Египет – Иран

23:59. Панама – Англия

23:59. Хорватия – Гана

28 июня

02:30. Колумбия – Португалия

02:30. ДР Конго – Узбекистан

05:00. Иордания – Аргентина

05:00. Алжир – Австрия

Плей-офф

1/16 финала

28 июня, 22:00

29 июня, 20:00

29 июня, 23:30

30 июня, 04:00

30 июня, 20:00

30 июня, 23:59

1 июля, 04:00

1 июля, 19:00

1 июля, 23:00

2 июля, 03:00

2 июля, 22:00

3 июля, 02:00

3 июля, 06:00

3 июля, 21:00

4 июля, 01:00

4 июля, 04:30

1/8 финала

4 июля, 20:00

4 июля, 23:59

5 июля, 23:00

6 июля, 03:00

6 июля, 22:00

7 июля, 03:00

7 июля, 19:00

7 июля, 23:00

1/4 финала

9 июля, 23:00

10 июля, 22:00

11 июля, 23:59

12 июля, 04:00

1/2 финала

14 июля, 22:00

15 июля, 22:00

Матч за 3-е место

18 июля, 23:59

Финал