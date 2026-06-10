Талалаев вынес вердикт сборной Португалии перед ЧМ-2026

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не верит в сборную Португалии на чемпионате мира-2026.

«В кого совершенно не верю, так это в Португалию. Просто не вижу предпосылок для триумфа. Возьмем, к примеру, «Спортинг», который в минувшем сезоне сенсационно дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Главный козырь команды – потрясающая сыгранность. Одни играли на своих сильных качествах, другие дополняли их, нивелируя слабые.

В сборной такого не наблюдается. Когда португальцев называют европейскими бразильцами, в это вкладывают глубокий смысл. А его на самом деле не так уж много.

Я не знаю, в каком состоянии подходит к турниру Криштиану Роналду. За его «Аль-Насром», как и в целом за футболом в Саудовской Аравии, не слежу. Что ж, тем любопытнее посмотреть, каким окажется КПД 41-летнего футболиста на его шестом чемпионате мира», – написал Талалаев в своей колонке.