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Талалаев вынес вердикт сборной Португалии перед ЧМ-2026

10 июня, 19:37
9

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не верит в сборную Португалии на чемпионате мира-2026.

«В кого совершенно не верю, так это в Португалию. Просто не вижу предпосылок для триумфа. Возьмем, к примеру, «Спортинг», который в минувшем сезоне сенсационно дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Главный козырь команды – потрясающая сыгранность. Одни играли на своих сильных качествах, другие дополняли их, нивелируя слабые.

В сборной такого не наблюдается. Когда португальцев называют европейскими бразильцами, в это вкладывают глубокий смысл. А его на самом деле не так уж много.

Я не знаю, в каком состоянии подходит к турниру Криштиану Роналду. За его «Аль-Насром», как и в целом за футболом в Саудовской Аравии, не слежу. Что ж, тем любопытнее посмотреть, каким окажется КПД 41-летнего футболиста на его шестом чемпионате мира», – написал Талалаев в своей колонке.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Португалия попала в одну группу с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.
  • Итоговую заявку сборной на чемпионат мира можно посмотреть здесь.
  • Для 41-летнего Роналду этот мундиаль будет шестым в карьере.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Балтика Португалия Талалаев Андрей
Комментарии (9)
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Император Бомжей
1781111074
Ну вся страна знает, что он идиот, а не тренер! Просто посмотреть на полузащиту Португалии и сразу, становится ясно все! Бруно Фернандес, Витинья, и дальше по списку, просто будут уничтожать!
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lasuggin
1781111542
Комментарий скрыт модератором
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Красногорск_Фан
1781118814
Не знаю куда Португалия дойдет. Но буду за нее болеть! С каким бы результатом она не играла - одна из самых сморибельных сборных. А если бы на прошлом чемпионате тренер Португалии не сыграл трусливо первый тайм с Марокко а начал бы активный прессинг то кто знает где бы закончила Португалия. Португалия - Испания или Португалия - Англия вообще всегда матч турнира. Искры летят.
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FCSpartakM
1781122102
Не верить можно по-разному. Если про победу, то сомнительно, но никто не удивится, увидев их в полуфинале, например.
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СПОРТ 21 века
1781133988
Лучше не стоит так болтать Талалаеву, ведь потом все это ему припомнят. Что, если этот чемпионат мира приготовили для Криштиану? Прошлый чемпионат был для Месси (в Катаре этого и не скрывали). Почему в Америке не может быть для Роналду? Это было бы вполне символично. Обе легенды футбольный мир должен проводить по-чемпионски. Один стал чемпионом мира, другой этого статуса достоин не меньше. Между прочим, оба уже сказали, что в 2030-м году в сборной играть не будут. У обоих рекордные шестые чемпионаты мира. Конечно, венцом этой величайшей истории главных суперзвёзд футбола последних 20 лет стал бы финал Аргентина — Португалия. Но такой финиш, к сожалению, возможен только в сказке...
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