Реакция Семина на камбэк Аргентины с Египтом

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на победу сборной Аргентины над Египтом в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Швейцарией.

«Матч очень неожиданно сложился. Казалось, что Аргентина неправильно воспринимает силу Египта. Но в Аргентине есть игроки, в частности Месси, которые определяют результат. Месси это и сделал, забив гол и отдав голевую передачу.

А Египет допустил ошибку, когда при счете 2:0 стал много времени проводить у своих ворот. Хотя они классно играли в первом тайме, учли все сильные стороны соперника. Но Аргентина сильна характером и Месси. Хоть они и плохо действуют в обороне», – сказал Семин.

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