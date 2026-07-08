Стало известно, почему заплакал Месси после матча с Египтом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил свои слезы после матча с Египтом.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Швейцарией.

«Это была радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу. Это из-за всего, что произошло в матче, из-за всей работы, которую нам пришлось проделать.

Я был очень зол, потому что промахнулся с пенальти. Нелегко играть, уступая в счeте 0:2», – сказал Месси.

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