Стало известно, почему заплакал Месси после матча с Египтом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил свои слезы после матча с Египтом.
- Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.
- 39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.
- Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Швейцарией.
«Это была радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу. Это из-за всего, что произошло в матче, из-за всей работы, которую нам пришлось проделать.
Я был очень зол, потому что промахнулся с пенальти. Нелегко играть, уступая в счeте 0:2», – сказал Месси.
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Источник: Marca