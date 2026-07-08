Салах – о поражении от Аргентины: «Не комментирую судейство – все видели, что произошло»

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах тоже недоволен судейством в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

Игру обслуживал французский судья Франсуа Летексье.

В 1-м тайме он назначил пенальти в ворота египтян, а после перерыва отменил их гол.

Аргентина выиграла со счетом 3:2, уступая в два мяча до 79-й минуты.

«Не комментирую судейство. Все видели, что произошло. Мне больше нечего добавить.

Арбитр отменил наш гол и не назначил пенальти в нашу пользу. Сразу после этого соперник убежал в контратаку и забил.

Мы отлично подготовились, и это было заметно с первых минут матча. Но в итоге именно такую судьбу Бог уготовил нам», – сказал Салах.

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