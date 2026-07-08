Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Салах – о поражении от Аргентины: «Не комментирую судейство – все видели, что произошло»

Салах – о поражении от Аргентины: «Не комментирую судейство – все видели, что произошло»

Сегодня, 01:00
9

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах тоже недоволен судейством в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

  • Игру обслуживал французский судья Франсуа Летексье.
  • В 1-м тайме он назначил пенальти в ворота египтян, а после перерыва отменил их гол.
  • Аргентина выиграла со счетом 3:2, уступая в два мяча до 79-й минуты.

«Не комментирую судейство. Все видели, что произошло. Мне больше нечего добавить.

Арбитр отменил наш гол и не назначил пенальти в нашу пользу. Сразу после этого соперник убежал в контратаку и забил.

Мы отлично подготовились, и это было заметно с первых минут матча. Но в итоге именно такую судьбу Бог уготовил нам», – сказал Салах.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Нигматуллин выявил двух участников ЧМ-2026 со «стальными яйцами»
У Радимова есть вопросы к Салаху 7
ЧМ-2026. Гол и ассист Салаха принесли Египту волевую победу над Новой Зеландией (3:1) 2
Источник: Globo
Чемпионат мира Египет Аргентина Салах Мохамед
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Snek
1783468896
Лучше вместо судейства, пусть игру своей сборной в последние 15 минут прокомментирует. Особенно пусть расскажет почему два центральных защитника пошли в атаку. Проиграли как ни крути по делу, причём проиграли не Аргентине, а сами себе. Начудили и упустили победу. Некого тут винить кроме как самих себя. Проигрывать надо уметь. Даже вот так вот обидно.
Ответить
Владуха
1783473330
Блин, а я его адекватным считал
Ответить
boris63
1783478957
Прав Салах, нельзя тянуть за уши одних, хоть там и Меся, и засуживать других.
Ответить
АК 68
1783482423
Произошло то, что вы проиграли заслуженно и по делу, судейство здесь ни при чём.
Ответить
MrSmit
1783482448
Нытье, сами отдали победу.
Ответить
a_who
1783482873
Все заслуженно ! и нечего ныть .
Ответить
АЛЕКС 58
1783485081
Вам победу на блюдечке поднесли! Вы сами всё про...фукали! В концовке так бездарно обгадиться нужно уметь!
Ответить
k611
1783485470
Сохранили бы концентрацию до конца матча и результат был бы другим. Судейские решения по делу, тут нет вопросов
Ответить
Oldtrafford83
1783487277
А то что вы бросили играть после 2-0 видимо другое))
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
69
Месси прокомментировал незабитый пенальти в матче с Египтом
08:34
1
Стала известна судьба Шевалье в «ПСЖ»
08:27
1
Все пары 1/4 финала ЧМ, ФИФА может снять бан с России, новые рекорды Месси, уход Сперцяна и другие новости
02:30
Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2026
01:58
8
ЧМ-2026. Швейцария прошла в 1/4 финала, обыграв Колумбию по пенальти
01:51
8
Бубнов: «Трамп – дурак, Инфантино обречен»
01:30
6
Салах – о поражении от Аргентины: «Не комментирую судейство – все видели, что произошло»
01:00
9
Месси вошел в тройку фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году
00:29
6
В ФИФА отреагировали на новость о скором снятии бана с российского футбола
00:17
9
Все новости
Все новости
СпецпроектКто из этих легионеров забивал на ЧМ в качестве игрока РПЛ? Тест от «Бомбардира»
08:15
1
ВидеоОбзор матча Швейцария – Колумбия голы и лучшие моменты (Видео)
01:52
ЧМ-2026. Швейцария прошла в 1/4 финала, обыграв Колумбию по пенальти
01:51
8
Бубнов: «Трамп – дурак, Инфантино обречен»
01:30
6
Шалимов объяснил эффективную игру Месси в матче Аргентина – Египет
01:23
Месси – 6-й игрок в истории с голами в каждом из первых 5 матчей на ЧМ
01:16
Салах – о поражении от Аргентины: «Не комментирую судейство – все видели, что произошло»
01:00
9
Бубнов заподозрил аргентинцев в бессмертии: «Умеют спасаться от смерти»
00:41
Месси вошел в тройку фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году
00:29
6
Мостовой одним словом описал матч Аргентина – Египет
Вчера, 23:59
2
Тренер Египта объяснил поражение от Аргентины «внешними факторами»: «ФИФА не хочет, чтобы Месси вылетел»
Вчера, 23:46
4
Хабиб отреагировал на поражение Египта от Аргентины
Вчера, 23:34
Месси прокомментировал волевую победу Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026
Вчера, 23:23
1
«Он превратился в зверя»: реакция Ибрагимовича на игру Месси в матче Аргентина – Египет
Вчера, 22:53
2
Игрок Египта Зико – о поражении от Аргентины: «Судья разрушил мечту целой нации»
Вчера, 22:41
10
ВидеоТренер Аргентины Скалони из-за слез не смог дать интервью после 3:2 с Египтом
Вчера, 22:30
2
Глушаков дал совет Аргентине, как выиграть ЧМ-2026
Вчера, 22:15
6
Сборная Аргентины установила рекорд ЧМ
Вчера, 22:10
ФотоМесси расплакался после камбэка в матче Аргентина – Египет
Вчера, 21:50
1
Месси обновил еще один рекорд ЧМ
Вчера, 21:38
2
39-летний Месси побил личный рекорд по числу голов на одном ЧМ
Вчера, 21:27
Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира
Вчера, 21:13
1
⚡️ ЧМ-2026. Аргентина вырвала победу над Египтом (3:2), проигрывая в два мяча до 79-й минуты
Вчера, 21:05
54
ВидеоОбзор матча Аргентина – Египет голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:05
Месси обновил рекорд по голевой серии на ЧМ
Вчера, 20:50
Сын Плющенко сделал выбор между Месси и Роналду
Вчера, 20:36
17
Сенатор Парагвая пригрозила Мбаппе: «Роналдиньо уже сидел здесь в тюрьме»
Вчера, 20:24
5
Месси установил антирекорд чемпионатов мира
Вчера, 19:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+