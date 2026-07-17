Раскрыт новый клуб Салаха

Нападающий Мохамед Салах согласовал бесплатный переход в «Бешикташ».
Турецкий клуб договорился с 34-летним египтянином об условиях личного контракта. Зарплата Салаха составит около 12 миллионов евро за сезон. Соглашение рассчитано до лета 2027 года и предусматривает опцию продления ещe на один сезон.
Об этом сообщают инсайдеры Санти Ауна и Ягиз Сабунчоглу в соцсетях.
- Салах выступал за «Ливерпуль» на протяжении последних девяти лет.
- За это время вингер провел 442 матча, забил 257 мячей и сделал 123 результативные передачи.
- В прошлом сезоне «Бешикташ» финишировал на четвертом месте в чемпионате Турции.
Источник: «Бомбардир»