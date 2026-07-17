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Раскрыт новый клуб Салаха

17 июля, 20:16
8

Нападающий Мохамед Салах согласовал бесплатный переход в «Бешикташ».

Турецкий клуб договорился с 34-летним египтянином об условиях личного контракта. Зарплата Салаха составит около 12 миллионов евро за сезон. Соглашение рассчитано до лета 2027 года и предусматривает опцию продления ещe на один сезон.

Об этом сообщают инсайдеры Санти Ауна и Ягиз Сабунчоглу в соцсетях.

  • Салах выступал за «Ливерпуль» на протяжении последних девяти лет.
  • За это время вингер провел 442 матча, забил 257 мячей и сделал 123 результативные передачи.
  • В прошлом сезоне «Бешикташ» финишировал на четвертом месте в чемпионате Турции.

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Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Египет. Премьер-лига Бешикташ Салах Мохамед
Комментарии (8)
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рылы
1784309339
чё?? а как же верблюды, млс? какие, нафиг, турки?
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Император Бомжей
1784310499
Какой то идиот если туда пойдет
Ответить
Император Бомжей
1784310583
Тюкавин может в Локо оказаться, президенты клубов обсуждают трансфер
Ответить
Томик
1784313058
Он в карты им проиграл, что ли?
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FFR
1784319664
По любому в Турции лучше чем в СА.
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Oldtrafford83
1784351266
Бешик нацелился прервать гегемонию Сарая))
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