Раскрыт новый клуб Салаха

Нападающий Мохамед Салах согласовал бесплатный переход в «Бешикташ».

Турецкий клуб договорился с 34-летним египтянином об условиях личного контракта. Зарплата Салаха составит около 12 миллионов евро за сезон. Соглашение рассчитано до лета 2027 года и предусматривает опцию продления ещe на один сезон.

Об этом сообщают инсайдеры Санти Ауна и Ягиз Сабунчоглу в соцсетях.