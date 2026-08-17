«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков

«Галатасарай» хочет купить капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.
Турецкий клуб готовит предложение по атакующему полузащитнику в размере 35+15 миллионов евро.
Самому игроку «Галатасарай» согласен платить 21 миллион евро в год после уплаты налогов. Это фактически вдвое больше, чем сейчас.
«МЮ» не собирается продавать Фернандеша, но стамбульцы все равно могут в ближайшие дни сделать предложение.
Приобретение португальца поставило бы под вопрос переход в «Галатасарай» хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.
Источник: The Telegraph