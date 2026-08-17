«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков

«Галатасарай» хочет купить капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Турецкий клуб готовит предложение по атакующему полузащитнику в размере 35+15 миллионов евро.

Самому игроку «Галатасарай» согласен платить 21 миллион евро в год после уплаты налогов. Это фактически вдвое больше, чем сейчас.

«МЮ» не собирается продавать Фернандеша, но стамбульцы все равно могут в ближайшие дни сделать предложение.

Приобретение португальца поставило бы под вопрос переход в «Галатасарай» хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.