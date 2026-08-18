Батраков попрощался с болельщиками «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пришeл на фанатскую трибуну и попрощался с болельщиками.

Это произошло во время кубкового матча с «Ростовом».

Футболист заряжал вместе с фанатами, а затем произнeс прощальную речь. Батраков поблагодарил болельщиков за поддержку и попросил не оставлять команду в тяжeлый период.