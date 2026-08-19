Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о продаже полузащитника Алексея Батракова «Галатасараю».

– Теперь будет еще сложнее с отъездом Батракова. Есть, скажем так, план Б?

– Все, что касается потенциального отъезда, ждите официального подтверждения от клуба. Игрока такого уровня и качества заменить тяжело. Ждем определенных шагов от нашего клуба. Посмотрим, как все будет развиваться.