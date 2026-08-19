Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о продаже полузащитника Алексея Батракова «Галатасараю».
– Теперь будет еще сложнее с отъездом Батракова. Есть, скажем так, план Б?
– Все, что касается потенциального отъезда, ждите официального подтверждения от клуба. Игрока такого уровня и качества заменить тяжело. Ждем определенных шагов от нашего клуба. Посмотрим, как все будет развиваться.
- Ранее турецкие инсайдеры сообщили, что в ближайшие дни футболист прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем».
- По данным источников, сумма сделки составит 25 млн евро.
- В минувшем сезоне Батраков провeл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника составляет 28 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»