Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров прокомментировал переход Алексея Батракова из «Локомотив» в «Галатасарай».
«Батраков – стратег.
«Зенит» и «Спартак» могли бы дать ему много денег. Но на заправках «Газпрома» и «Лукойла» мало бензина. Где-то только дизель.
В этих условиях разговоры о зарплате в пол миллиарда руб для Глушенкова и условного Батракова будут раздражать народ все сильнее и сильнее.
А позже эту футбольную лавочку окончательно придется прикрыть. Что жаль. Потому что мы-то все тоже в футболе работаем.
В Турции Батраков получит не только ЛЧ, море и сильных футболистов, но и пока безопасный кэш в валюте. Спокоен среди бурь, как говорится!» – написал Егоров.
- Ранее турецкие инсайдеры сообщили, что в ближайшие дни футболист прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем».
- По данным источников, сумма сделки составит 25 млн евро.
- В минувшем сезоне Батраков провeл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника составляет 28 млн евро.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова