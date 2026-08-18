Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров прокомментировал переход Алексея Батракова из «Локомотив» в «Галатасарай».

«Батраков – стратег.

«Зенит» и «Спартак» могли бы дать ему много денег. Но на заправках «Газпрома» и «Лукойла» мало бензина. Где-то только дизель.

В этих условиях разговоры о зарплате в пол миллиарда руб для Глушенкова и условного Батракова будут раздражать народ все сильнее и сильнее.

А позже эту футбольную лавочку окончательно придется прикрыть. Что жаль. Потому что мы-то все тоже в футболе работаем.

В Турции Батраков получит не только ЛЧ, море и сильных футболистов, но и пока безопасный кэш в валюте. Спокоен среди бурь, как говорится!» – написал Егоров.