Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков подтвердил трансфер в «Галатасарай».

«Думаю, вы все понимаете, что, скорее всего, я перейду в «Галатасарай». Я всегда говорил, что для меня цель – попробовать себя в европейском чемпионате.

«Галатасарай» играет в Лиге чемпионов. Для меня это личная мечта. Но «Локомотив» – мой дом. Он навсегда в моей душе. Я никогда не забуду клуб», – сказал Батраков в видео, опубликованном в телеграм-канале UnitedSouth.