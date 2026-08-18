Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков подтвердил трансфер в «Галатасарай».
«Думаю, вы все понимаете, что, скорее всего, я перейду в «Галатасарай». Я всегда говорил, что для меня цель – попробовать себя в европейском чемпионате.
«Галатасарай» играет в Лиге чемпионов. Для меня это личная мечта. Но «Локомотив» – мой дом. Он навсегда в моей душе. Я никогда не забуду клуб», – сказал Батраков в видео, опубликованном в телеграм-канале UnitedSouth.
- Ранее турецкие инсайдеры сообщили, что в ближайшие дни футболист прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем».
- По данным источников, сумма сделки составит 25 млн евро.
- В минувшем сезоне Батраков провeл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника составляет 28 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»