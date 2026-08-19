Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о скором переходе полузащитника команды Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Батраков очень молод, энергичен. «Галатасарай» – это серьезный клуб, в котором играют футболисты высокого уровня. Алексею предстоит большая работа. Если переход состоится, ему надо выучить язык, влиться в команду. К сезону он готовился в составе «Локомотива», сразу занять место в стартовом составе будет непросто.

Для Батракова примером должен стать переход в европейские клубы Александра Головина и Хвичи Кварацхелии. Они пришли из РПЛ и заиграли в своих клубах», – сказал Сeмин.