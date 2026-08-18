«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский оценил скорый трансфер полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Я рад за Алексея Батракова. Хотя и не рад, тому, как случился его уход. И тому, что происходит с «Локомотивом». Буквально за несколько месяцев «Локо» растерял почти всех своих лидеров. Алексей оставался в числе последних.

Знаю, что Лeша не стремился уйти из «Локо» во что бы то ни стало. Но в условиях тотальной распродажи смысла оставаться не было. Команды, взявшей весной бронзу, просто не стало. Да и клуб был заточен на продажу своего главного актива этим летом. «Локо» нужны были деньги, чтобы залатать финансовые дыры.

Теперь финансы появятся. В том числе – и на нескольких новых игроков. Хотя выстроить команду, равную той, что была у «Локо» год назад, будет очень трудно. Топ-клуб, опирающийся на россиян, дающий результат и показывающий содержательный футбол. Лично мне очень жаль, что РПЛ лишилась этого «Локо».

Возвращаясь к Батракову. Его уход в «Галатасарай» в сложившейся ситуации выглядел оптимальным решением для всех. Новый вызов, высококлассные партнeры, Лига чемпионов. При идеальном развитии событий Алексей разорвeт турецкую лигу, блеснeт в еврокубках и через год-два уедет в топ-чемпионат.

Но есть опасения, что сделать это будет не так просто. Первое. Турция – весьма своеобразная лига. Ещe никто из россиян не становился там звездой. Историй большого успеха у тех, кто приезжал из нашей страны, в Турции не было. Историй больших разочарований – сколько угодно. От Бесчастных до Дзюбы. С оговорками можно назвать успешным турецкий период Кудряшова, переехавшего из московского «Динамо» в «Газиантеп» белоруса Ромащенко, отчасти – Хлестова. Но всe это были истории локального успеха. Батраков поехал не за таким.

До него россиян в «Галатасарае» не было. Адаптация может быть непростой. И в быту, и на поле. А ещe «Галатасарай» почти не продаeт игроков за большие деньги. Понятно, что, вложившись в Батракова, турки не отпустят его с длительного контракта в топ-чемпионат за бесценок.

При этом за последние годы у «Галатасарая» была только одна сделка на выход с ценником больше 15 млн евро. За тридцатку в «Баварию» уехал Саша Боэ. Уехал и не заиграл. Этим летом «Галатасарай» подписал его обратно в аренду.

Короче, подводных камней много. Простой истории для Батракова в Турции я не жду. Но при этом верю в талант Алексея, его характер и отношение к делу. Кто решился, тот прав. Удачи, Лeша!».