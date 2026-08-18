Реакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков лайкнул публикацию о своeм возможном переходе в «Галатасарай».

Пост о переезде игрока в Турцию опубликовал комментатор Тимур Журавель, который упомянул атмосферу на турецких стадионах. Батраков отметил эту запись лайком.