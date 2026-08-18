Реакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков лайкнул публикацию о своeм возможном переходе в «Галатасарай».
Пост о переезде игрока в Турцию опубликовал комментатор Тимур Журавель, который упомянул атмосферу на турецких стадионах. Батраков отметил эту запись лайком.
- Ранее турецкие инсайдеры сообщили, что в ближайшие дни футболист прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем».
- По данным источников, сумма сделки составит 25 млн евро.
- В минувшем сезоне Батраков провeл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника составляет 28 млн евро.
Источник: «Бомбардир»