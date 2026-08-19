Турецкий клуб может подписать чемпиона Англии в составе «Ливерпуля»

«Трабзонспор» ведет переговоры с «Аль-Хилялем» по трансферу нападающего Дарвина Нуньеса.

Пока стороны не пришли к соглашению. При этом турецкий клуб уже договорился с уругвайцем об условиях личного контракта.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» начал переговоры по возможному переходу другого нападающего «Аль-Хиляля» Карима Бензема, на которого не рассчитывает главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги.