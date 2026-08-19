Турецкий клуб может подписать чемпиона Англии в составе «Ливерпуля»

«Трабзонспор» ведет переговоры с «Аль-Хилялем» по трансферу нападающего Дарвина Нуньеса.
Пока стороны не пришли к соглашению. При этом турецкий клуб уже договорился с уругвайцем об условиях личного контракта.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» начал переговоры по возможному переходу другого нападающего «Аль-Хиляля» Карима Бензема, на которого не рассчитывает главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги.
- 27-летний Дарвин Нуньес в прошлом сезоне провел за «Аль-Хиляль» 24 матча, в которых забил 9 голов и сделал 5 ассистов.
- Он известен по выступлениям за «Ливерпуль», в составе которого стал чемпионом Англии.
- На ЧМ-2026 Нуньес провел 3 встречи за сборную Уругвая.
Источник: страница Ягыза Сабунджуоглу в соцсети X